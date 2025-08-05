«Норникель» модернизирует рудник: на «Скалистом» запустили новую подъемную машину

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На руднике «Скалистый» компании ПАО ГМК «Норильский никель» введена в эксплуатацию новая скиповая подъемная машина, установленная на вентиляционном стволе № 9. Это ключевой элемент инфраструктуры, отвечающий за транспортировку добытой руды на поверхность. Модернизация проводится в рамках масштабного обновления оборудования: аналогичные современные подъемники уже работают на рудниках «Маяк» и «Октябрьский».

Новая машина российского производства заменила устаревшую установку, выработавшую свой ресурс. Она отличается повышенной надежностью, упрощенным ремонтом и доступностью запчастей. Система оснащена цифровым мониторингом, позволяющим машинисту в реальном времени контролировать рабочие параметры, сообщили в Норникель. Это повышает безопасность и эффективность добычи.

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