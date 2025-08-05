В Ессентуках запустили производство поддонов и террасной доски из вторсырья

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В июле в Ессентуках в тестовом режиме начала работу линия по производству поддонов и террасной доски из переработанных полимеров. Производство организовано на базе ООО «Уборочные технологии». Для выпуска продукции используются сложные в переработке отходы: загрязненная полиэтиленовая и композитная пленка, полимерная тара. Сырье поставляет региональный оператор «ЖКХ».

Производственная линия обслуживается четырьмя специалистами и работает на отечественном оборудовании. Технологический процесс включает измельчение сырья во вспушенную массу, гранулирование с нагревом до 200 градусов и прессование с помощью сменных матриц для выпуска поддонов или террасной доски, сообщает пресс-служба МЖКХ Ставрополья.

Сейчас предприятие выпускает около 40 поддонов за смену. В планах — наладить производство террасной доски в разных оттенках и увеличить объемы до 100 единиц продукции в смену.

Готовая продукция отличается прочностью и долговечностью. Пластиковые поддоны выдерживают статичную нагрузку до 3 тонн, динамичную — до 1,5 тонн, устойчивы к погодным условиям и востребованы в строительстве, промышленности и логистике. Террасная доска, изготовленная из полимерпесчаной смеси, применяется в благоустройстве: для настилов, контейнерных площадок и других объектов.

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