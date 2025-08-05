© akitrf.ru

На предприятии ПАО «Электровыпрямитель» (входит в дивизион «Электрическая техника» Группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты») в Саранске открыли новый высокотехнологичный производственный корпус — блок электронного облучения.

Для ввода в работу нового блока построено отдельное здание, что позволит создать безопасные условия труда для сотрудников предприятия с соблюдением гигиенических требований по размещению и эксплуатации оборудования с ускорителем. Общая площадь цеха составляет 274,1 кв. м. Ежедневно на ПАО «Электровыпрямитель» электронному облучению подвергаются в среднем 1000 полупроводниковых изделий.

Новый блок электронного облучения оснащен современным ускорителем российского производства. Он разработан на передовой элементной базе и обеспечит выполнение всех необходимых технологических процессов по электронному облучению полупроводниковых приборов. Это позволит предприятию полностью обеспечить собственные производственные потребности, а также проводить эти операции по заказу от других предприятий Республики Мордовия.

В новом корпусе серийно выпускаемые диоды и тиристоры будут подвергаться обработке с применением технологии электронного облучения потоком быстрых электронов. В процессе облучения в структуре полупроводникового элемента управляемо создаются рекомбинационные центры, которые регулируют динамические характеристики тиристоров и диодов — время выключения, заряд и время обратного восстановления. Регулирование этих параметров повышает качество работы преобразователей, снижает потери электрической энергии при их включении и выключении. Эта технология была разработана специалистами ПАО «Электровыпрямитель» совместно с физико-техническим институтом имени А.Ф. Йоффе и впервые внедрена в производство именно на саранском предприятии.

Блок электронного облучения на территории предприятия в Саранске построен за счет собственных средств компании. Объем инвестиций в строительство нового корпуса — порядка 60 млн рублей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈