В южноуральском предприятии «Хлебинка» меняют подход к сельскому хозяйству. Под руководством директора Евгения Фомина здесь реализуется амбициозный проект — строительство роботизированного комплекса на 700 голов. Первые тонны молока получены уже в начале мая, а в планах — вторая очередь и пересмотр всей стратегии растениеводства.

В доильном зале роботизированного комплекса «Хлебинки» первое, что бросается в глаза, — отсутствие людей. Корова самостоятельно заходит в бокс, робот GEA считывает её ошейник, определяет норму комбикорма и начинает дойку. Без стресса и суеты.

«Коровы приходят на дойку добровольно. Сами, никто их не подгоняет. Им прям не терпится подоиться, — рассказывает управляющий комплексом Данил Петряков. — Но на самом деле они приходят не молоко отдавать, а поесть вкусный комбикорм. А мы их попутно доим».

Каждая бурёнка носит электронный ошейник, который отслеживает руминацию (специфический этап пищеварения у КРС), температуру и активность. Во время дойки робот проверяет электропроводность молока в каждой доле вымени, температуру и цвет. Если обнаруживается кровь — такое молоко автоматически отделяется и никогда не попадёт на полки магазинов.

«Робот очень требователен к вымени. Расстояние между сосками, угол наклона, расположение долей — всё должно быть идеально, — поясняет Данил Петряков. — Порядка 30% коров мы из-за этого отбраковали и увезли на старый комплекс. Там их доят доильными аппаратами. Здесь оставили совместимых с доильным роботом животных».

Сейчас на комплексе 226 голов дойного стада, обслуживаемых четырьмя роботами. Средний надой — 29 литров на корову, а «рекордсменки» выдают по 52 литра. В сутки предприятие получает 6 тонн молока. Все коровы — первотёлки, только начинающие вторую лактацию, когда молока прибавляется значительно.

Внедрение передовых технологий в животноводстве соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Проект роботизированного комплекса стартовал в 2022 году. Первые земляные работы начали в ноябре, продолжили заливкой фундаментов, — а потом всё затянулось из-за сложностей с финансированием.

— Мы вложили в проект более 600 миллионов рублей, — говорит директор Евгений Фомин. — Использовали собственные средства, распределив прибыль за несколько лет, и привлекли кредитные ресурсы. Сейчас рассчитываем пройти отбор на компенсацию части затрат в нашем министерстве сельского хозяйства.

Запуск тоже дался непросто. Когда включили роботов, три десятка коров пришлось буквально заталкивать в незнакомые боксы. «Вчетвером одну корову толкали плечами, — вспоминает Данил Петряков. — Приходилось делать это 2-3-4 дойки подряд. Потом она пробовала комбикорм, переставала бояться, и уже в следующий раз заходила сама».

Ещё одна сложность — непрерывность производства, из-за чего любую неисправность приходилось устранять невзирая на время суток, в том числе и ночью. Сейчас для нормального функционирования фермы достаточно трёх человек в смену. Как правило, это оператор, скотник и дояр. Ветслужба приезжает ежедневно по вечерам на осеменение и лечение. Для сравнения: на традиционной ферме той же мощности потребовалось бы в разы больше ручного труда.

«Люди должны заниматься творчеством, более рациональным трудом, а рутинные сложные процессы нужно отдавать роботам и искусственному интеллекту. Мы это у себя на практике реализовали», — констатирует руководитель предприятия.

Планы у «Хлебинки» — не останавливаться. Уже в разработке вторая очередь комплекса: телятники, ещё один корпус на 350 молочных коров, силосные траншеи, сенохранилище и административно-бытовой комплекс.

«На первом этапе было непросто, но теперь многие моменты понятны, и будет проще», — уверен Евгений Фомин.

Вторая задача — повысить урожайность и эффективность производства. Концепция уже есть, осталось внедрить её на практике и «совместить в единую точку» людей, погоду, культуры, технологии. Сегодня предприятие обрабатывает 15 тысяч гектаров пашни. Выращивают те сельхозкультуры, которые приносят максимальную прибыль. Подсолнечник занимает 2,5 тысячи гектаров, лён — 1,5 тысячи, рапс — чуть увеличили по сравнению с прошлым годом. Пшеницы тоже 1,5 тысячи гектаров, а ячменя — 3 тысячи (сказывается потребность животноводства). Плюс кукуруза на корм скоту, сенаж, зернобобовые.

«Эти годы были не самыми простыми, — признаёт директор. — Мы приспосабливались к изменениям погоды — то дождь, то снег, то жара. Но теперь выработали концепцию, перестроили оборот, обновили технику. Смотрим в будущее с энтузиазмом и готовы реализовывать новые проекты».