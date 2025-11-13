Гром и молнии больше не страшны. В Южноуральске начался выпуск варисторов. Это ключевые компоненты для защиты энергосистем от скачков напряжения. Строительство нового предприятия стартовало в 2024 году, и уже осенью 2025-го с конвейера сошла первая продукция.

«Мы выпускаем ограничители перенапряжения пять лет, но варисторы мы закупали в Китайской Народной Республике. Их производства в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию. На новом предприятии используются самые современные технологии по производству варисторов», — рассказал первый вице-президент производственного объединения «Форэнерго» Виталий Кобзев.

Запуск производства — событие без преувеличения федерального масштаба. Это первое в современной России предприятие, выпускающее варисторы такого высокого уровня. Плюсы очевидны — во-первых, мы меньше будем зависеть от импорта, во-вторых — укрепим технологический суверенитет страны.

Оборудование позволяет формовать варисторы практически любого диаметра. И что немаловажно — объемы выпускаемой продукции. Здесь они составляют до двухсот тысяч заготовок в месяц.

