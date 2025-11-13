MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 82
artal Производство

В Южноуральске запустили производство варисторов для ограничителей перенапряжения

© www.1obl.ru

Гром и молнии больше не страшны. В Южноуральске начался выпуск варисторов. Это ключевые компоненты для защиты энергосистем от скачков напряжения. Строительство нового предприятия стартовало в 2024 году, и уже осенью 2025-го с конвейера сошла первая продукция.

«Мы выпускаем ограничители перенапряжения пять лет, но варисторы мы закупали в Китайской Народной Республике. Их производства в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию. На новом предприятии используются самые современные технологии по производству варисторов», — рассказал первый вице-президент производственного объединения «Форэнерго» Виталий Кобзев.

Запуск производства — событие без преувеличения федерального масштаба. Это первое в современной России предприятие, выпускающее варисторы такого высокого уровня. Плюсы очевидны — во-первых, мы меньше будем зависеть от импорта, во-вторых — укрепим технологический суверенитет страны.

Оборудование позволяет формовать варисторы практически любого диаметра. И что немаловажно — объемы выпускаемой продукции. Здесь они составляют до двухсот тысяч заготовок в месяц.

https://vk.com/...-189308690_1320

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.1obl.ru

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара Azimut9913.11.25 13:46:44

    Варисторы защищают не от скачков напряжения, а от напряжения, превышающее максимальное, в результате чего они перегорают, защищая оборудование. То есть, они одноразовые.
    А от скачков напряжения оборудование защищают стабилизаторы напряжения.

    #1308449
  • Нет аватара Azimut9913.11.25 13:49:25

    Вроде, была уже новость. Ссылка

    #1308450
    • artal artal13.11.25 14:04:52

      Из поста по Вашей ссылке: «В ноябре текущего года запланирован полный запуск производства.» Сейчас состоялся полный запуск производства.)    

      #1308452
  • Комментарий удалён