В Южноуральске запустили производство варисторов для ограничителей перенапряжения
Гром и молнии больше не страшны. В Южноуральске начался выпуск варисторов. Это ключевые компоненты для защиты энергосистем от скачков напряжения. Строительство нового предприятия стартовало в 2024 году, и уже осенью 2025-го с конвейера сошла первая продукция.
«Мы выпускаем ограничители перенапряжения пять лет, но варисторы мы закупали в Китайской Народной Республике. Их производства в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию. На новом предприятии используются самые современные технологии по производству варисторов», — рассказал первый вице-президент производственного объединения «Форэнерго» Виталий Кобзев.
Запуск производства — событие без преувеличения федерального масштаба. Это первое в современной России предприятие, выпускающее варисторы такого высокого уровня. Плюсы очевидны — во-первых, мы меньше будем зависеть от импорта, во-вторых — укрепим технологический суверенитет страны.
Оборудование позволяет формовать варисторы практически любого диаметра. И что немаловажно — объемы выпускаемой продукции. Здесь они составляют до двухсот тысяч заготовок в месяц.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Завод стеклянных изоляторов за семь месяцев открыло производственное о... закрывает 100% потребности российского рынка и занимает 21% мирового.
- На Южном Урале проходят испытания нового огромного бульдозера. Он ...роизводителя бульдозер. Машина буквально только что сошла с конвейера.
- «81 новый трамвайный вагон поступит в Челябинск до конца эт...ельным заводом (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 3