На заводе Haval под Тулой запустили цех механической обработки двигателей
Новый цех механической обработки корпусных деталей двигателей на российском заводе Haval стал частью промышленного комплекса по производству силовых агрегатов. Площадка может похвастать высокотехнологичным оборудованием и серьезным уровнем автоматизации.
Площадь нового цеха превышает 4 700 м², включая линии механической обработки блока цилиндров (БЦ) и головки блока цилиндров (ГБЦ). С их помощью будут доводить до ума моторы объемом 1,5 и 2,0 л. Помимо всего прочего, на площадке используют инновационные инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбережения.
Собранные силовые агрегаты проходят так называемый «горячий тест». Их впервые запускают на стенде, имитирую работу в реальных условиях. Полученные результаты сравнивают с эталонными, после чего мотор оказывается на складе готовой продукции. Следующая остановка — сборочный цех, в котором уже произойдет установка в подкапотное пространство автомобиля.
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