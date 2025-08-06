На заводе Haval под Тулой запустили цех механической обработки двигателей

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Новый цех механической обработки корпусных деталей двигателей на российском заводе Haval стал частью промышленного комплекса по производству силовых агрегатов. Площадка может похвастать высокотехнологичным оборудованием и серьезным уровнем автоматизации.

Площадь нового цеха превышает 4 700 м², включая линии механической обработки блока цилиндров (БЦ) и головки блока цилиндров (ГБЦ). С их помощью будут доводить до ума моторы объемом 1,5 и 2,0 л. Помимо всего прочего, на площадке используют инновационные инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбережения.

Собранные силовые агрегаты проходят так называемый «горячий тест». Их впервые запускают на стенде, имитирую работу в реальных условиях. Полученные результаты сравнивают с эталонными, после чего мотор оказывается на складе готовой продукции. Следующая остановка — сборочный цех, в котором уже произойдет установка в подкапотное пространство автомобиля.

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