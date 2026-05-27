«Росатом» изготовил первый реактор для плавучей АЭС, которая даст энергию медному кластеру на ДВ
На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» завершилось производство реакторной установки РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106).
Это часть серии, которую «Росатом» строит для медного кластера на Дальнем Востоке. Проект уникален: впервые в мире плавучие энергоблоки будут использоваться для «зелёного» энергообеспечения промышленного производства.
Готовый реактор позволит перейти к следующему этапу — монтажу энергетического оборудования в корпус. Как отметилгенеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, Россия остаётся единственной страной, где действует плавучая АЭС, и госкорпорация намерена укреплять лидерство в технологиях малой мощности, предлагая партнёрам в стране и за рубежом низкоуглеродные энергорешения.
