«Росатом» изготовил первый реактор для плавучей АЭС, которая даст энергию медному кластеру на ДВ

На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» завершилось производство реакторной установки РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока (ПЭБ-106).

Это часть серии, которую «Росатом» строит для медного кластера на Дальнем Востоке. Проект уникален: впервые в мире плавучие энергоблоки будут использоваться для «зелёного» энергообеспечения промышленного производства.

Готовый реактор позволит перейти к следующему этапу — монтажу энергетического оборудования в корпус. Как отметилгенеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, Россия остаётся единственной страной, где действует плавучая АЭС, и госкорпорация намерена укреплять лидерство в технологиях малой мощности, предлагая партнёрам в стране и за рубежом низкоуглеродные энергорешения.

  • Нет аватара DimaY27.05.26 11:29:36

    Отличная новость!

  • Нет аватара Михаил196227.05.26 15:06:08

    Интересно — где будут окончательно монтировать ПАТЭС: в России или в Китае?
    Скорее в Китае

