Для защиты стационарных объектов от беспилотников (и коптерных, и самолётных) создан зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 мм. Система уже опробована в реальных условиях и подтвердила эффективность против разных типов дронов.

Как отмечают в Ростехе, комплекс работает круглосуточно. Обнаруживать и сопровождать цели помогают две независимые системы — оптико-электронная (видимый и ИК-диапазоны) и радиолокационная. Огонь ведётся снарядами с дистанционным подрывом и шрапнельной начинкой. Автоматика сама рассчитывает точку подрыва в зависимости от траектории полета дрона, чтобы накрыть его с минимальным расходом боеприпасов. Весь процесс — от обнаружения до уничтожения — в высокой степени автоматизирован.

Вместе с «Цитаделью» Ростех представит на форуме по безопасности (Московская область, «Лайв Арена», 26-29 мая) беспилотный комплекс «С350М-Э», разведывательный дрон «СКАТ 350М» с барражирующими боеприпасами «Куб-2Э», систему контроля воздушного пространства, а также ИТ-решения с ИИ для управления, видеоаналитики и кибербезопасности. Участники экспозиции — «Калашников», «Высокоточные комплексы», «РТ-Проектные технологии», «РТ-Информационная безопасность», отдельный стенд у «Рособоронэкспорта». Все предприятия входят в Ростех.