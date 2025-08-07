В подмосковном Сергиевом Посаде запустили цех по производству кормов для домашних животных

© storage.yandexcloud.net

В подмосковном Сергиевом Посаде сделали еще один шаг к импортозамещению — в одной из местных деревень запустили современный цех по производству кормов для домашних животных. Но это не просто еще одно предприятие — здесь делают ставку на уникальные рецептуры и повышенное качество, чтобы заменить исчезнувшие с рынка зарубежные бренды.

Новый цех — это «филиал» уже известного в регионе завода, который много лет выпускает корма для кошек и собак. Теперь мощности разделили: в Сергиевом Посаде осталось основное производство, а в деревне открыли дополнительную площадку. Сейчас ассортимент включает более 20 видов кормов.

Производитель уверяет, что технологии полностью российские, а качество — не хуже премиальных европейских марок, которые сейчас почти исчезли с прилавков.

Новый цех «выдает» до 30 тонн кормов в сутки — это серьезная прибавка к объемам. Значит, продукция станет доступнее и появится не только в магазинах Сергиево-Посадского округа, но и в других регионах. Уже сейчас ее можно заказать на маркетплейсах.

