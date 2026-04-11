Для строительства атомного модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) проекта 20871 АО «ВНИИР-Прогресс» СПб изготовило и поставило заказчику третий комплект оборудования. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе производителя электрооборудования.В комплект поставки вошли: главные распределительные устройства 10,5 кВ, щиты питания с берега, щиты выдачи электроэнергии, щиты аварийного генератора, щиты реакторной установки и источники бесперебойного питания 110 В.

Оборудование одобрено Российским морским регистром судоходства (РС). Разработчиками проекта являются АО ЦКБ «Айсберг» и АО «Невское ПКБ» ОСК. Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие госкорпорации «Росатом»).МПЭБ проекта 20871, предназначенный для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, разрабатывается для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке. МПЭБ должен работать в качестве источника электроэнергии в составе инфраструктуры для размещения МПЭБ, включающей береговые гидротехнические и технологические сооружения, и должен обеспечивать выдачу в береговые сети до 106 МВт электроэнергии.Напомним, для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке госкорпорация «Росатом» строит серию из четырех модернизированных плавучих энергоблоков проекта 20871. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию первых двух энергоблоков в районе мыса Наглёйнын был запланирован к началу 2027 года, третьего — к началу 2028 года, четвертого — к началу 2031 года. Закладка первого энергоблока состоялась на верфи в Китае в августе 2022 года.