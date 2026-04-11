Roman Wyrzykowski

Поставлен третий комплект электрооборудования для модернизированного плавучего энергоблока

Для строительства атомного модернизированного плавучего энергоблока (МПЭБ) проекта 20871 АО «ВНИИР-Прогресс» СПб изготовило и поставило заказчику третий комплект оборудования. Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе производителя электрооборудования.В комплект поставки вошли: главные распределительные устройства 10,5 кВ, щиты питания с берега, щиты выдачи электроэнергии, щиты аварийного генератора, щиты реакторной установки и источники бесперебойного питания 110 В.

Оборудование одобрено Российским морским регистром судоходства (РС). Разработчиками проекта являются АО ЦКБ «Айсберг» и АО «Невское ПКБ» ОСК. Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот» (предприятие госкорпорации «Росатом»).МПЭБ проекта 20871, предназначенный для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, разрабатывается для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке. МПЭБ должен работать в качестве источника электроэнергии в составе инфраструктуры для размещения МПЭБ, включающей береговые гидротехнические и технологические сооружения, и должен обеспечивать выдачу в береговые сети до 106 МВт электроэнергии.Напомним, для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке госкорпорация «Росатом» строит серию из четырех модернизированных плавучих энергоблоков проекта 20871. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию первых двух энергоблоков в районе мыса Наглёйнын был запланирован к началу 2027 года, третьего — к началу 2028 года, четвертого — к началу 2031 года. Закладка первого энергоблока состоялась на верфи в Китае в августе 2022 года.

Источник: sudostroenie.info

Комментарии 5

  • Иван Чубов Иван Чубов11.04.26 21:45:13

    злость берет, неужели росатому валюту некуда девать??? или ситуация с вертолетоносцами и танкерами СПГ наших чинуш ничему не научила??? СРАЗУ отдавать подряд на строительство китайцам, чтобы потом копии сделали??? таких идиотов (кто подписал контракт) расстреливать надо.

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski11.04.26 21:53:13

      Тут все просто — в России к сожалению недостаточные мощности чтобы все эти плавающее платформы построить в приемлемое время. Китайцы строят только платформы, критическое оборудование Россия ставит самая.

    • Нет аватара molyr11.04.26 21:55:04

      верфи загружены, если будут ждать, то фиг знает когда сдадут

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski11.04.26 22:02:03

      Танкера СПГ Россия училась строит с помощью Южной Кореи.
      И это в общем было правильное решение.

      Типичных вертолетоносцев в стране давно уже не строят. Тут наверное речь идет про Мистрали, которые больше десантные корабли или корабли проекции силы. Их вроде строят в Керчи.

      • Нет аватара Лес12.04.26 01:08:11

        Roman Wyrzykowski

        Танкера СПГ Россия училась строить с помощью Южной Кореи.


        «В связи» не означает «вследствие». Строила совместно не означает училась. «Училась» означает приобретала навык, осваивала технологию, тренировалась. Если речь идет о совместном строительстве танкеров на «Звезде», то нужно писать «строила» или «строила совместно».

