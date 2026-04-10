Проект реализуется краснодарским заводом «Гранд» в рамках программы импортозамещения: оборудование призвано заменить зарубежные аналоги в строительстве и металлургии. Разберёмся, насколько новинка готова конкурировать с иностранными моделями.

Что это за установка?

«Торкрет‑Старт» — компактная установка для нанесения торкрет‑бетона. Её разработали с учётом российских условий: особенностей местных строительных материалов, климатических зон и отраслевых норм. Ключевые параметры:

производительность: 2-4 м3 смеси в час;

мощность электродвигателя: 3 кВт;

масса: около 500 кг;

компрессорная система с рабочим объёмом: 6-7 м3;

дальность подачи смеси: до 50 м вертикально и до 100 м горизонтально;

расход воздуха: 4,5-6 м3/мин;

объём рабочего резервуара: 7-16 л.

Локализация и комплектующие

Хотя цель проекта — максимальная независимость от импорта, полной локализации пока достичь не удалось. Некоторые компоненты по‑прежнему закупаются за рубежом. Например, электроника в установке — производства Siemens (Германия). При этом двигатели и редукторы, датчики и управляющая электроника для металлургической версии — полностью российские.

Главный конструктор завода «Гранд» Александр Федотов пояснил выбор: «Перед нами стоял выбор, какие компоненты применить при создании машины. Наше решение было единогласным: используем проверенные бренды, представленные на российском рынке».

Установка прошла тесты в реальных условиях:

Строительство. При возведении дамбы машина стабильно выдавала 2 м3 смеси в час, подтвердив заявленные характеристики.

Металлургия. Первая установка уже в эксплуатации на одном из ведущих металлургических предприятий страны. Она предназначена для торкретирования внутренних стенок сталеразливочных ковшей. Особенность модели — стационарное размещение у зоны литья, что повышает точность и непрерывность нанесения покрытия.

Эксперт в области торкрет‑технологий Антон Ремизов делится впечатлениями: «Сначала были сомнения относительно эффективности этой машины, ведь раньше в России не производилось подобное оборудование. Но „Торкрет‑Старт“ показал отличные результаты на практике».

По оценкам разработчиков, установка может снизить затраты на строительство и ремонт за счёт:

Доступности запчастей. Локализация ключевых компонентов сокращает сроки поставок и минимизирует риски простоев из‑за санкций.

Адаптации к материалам. Совместимость с российскими цементами и химикатами снижает вероятность дефектов покрытия.

Энергоэффективности. Оптимизированная конструкция уменьшает энергопотребление.

Простота обслуживания. Автоматическая система смазки и усиленная защита электроники повышают надёжность в тяжёлых условиях.

Директор завода специальных строительных смесей ООО «ЗГ „АРЕНА“» Игорь Пряхин отмечает: «Разработчики смогли достигнуть идеальной совместимости „Торкрет‑Старт“ с нашими материалами, обеспечив отличное качество покрытия и снизив вероятность возникновения дефектов при эксплуатации».

Первые образцы «Торкрет‑Старт» прошли государственную сертификацию. Основные сферы применения:

жилищное и дорожное строительство;

укрепление гидросооружений;

восстановление подземных коммуникаций;

реконструкция шахт;

металлургия (обслуживание сталеразливочных ковшей).

Однако перед проектом стоят и серьёзные вызовы:

Конкуренция. На рынке уже представлены мощные зарубежные установки (ADROIT 450 W) и совместные разработки (LPS 523 Grand), которые могут быть предпочтительнее для крупных проектов.

Локализация. Зависимость от импортных электронных компонентов остаётся риском, который нужно минимизировать в ближайшие годы.

Обратная связь. Успех будет зависеть от того, насколько оперативно производитель сможет дорабатывать установку по запросам пользователей.

Завод «Гранд» уже планирует развитие линейки: готовятся мобильные версии на пневмоколёсном ходу, модели с пневмодвигателями для шахт и метро, а также разработка транспортных линий подачи смеси и дистанционной системы управления.

Запуск «Торкрет‑Старт» — важный шаг в развитии отечественного машиностроения. Установка демонстрирует, что российские производители могут создавать конкурентоспособное оборудование для строительства и металлургии, снижая зависимость от импорта. Однако её успех на рынке будет зависеть от нескольких факторов:

реальной надёжности в эксплуатации;

доступности запчастей и ценовой политики;

способности компании учитывать обратную связь от пользователей;

прогресса в локализации критически важных компонентов.

Первые отзывы уже показали, что «Торкрет‑Старт» соответствует ожиданиям отрасли. И это дает основания для осторожного оптимизма: он подтверждает потенциал российских инженеров в создании техники, адаптированной к местным условиям. 📝 По материалам Стройфакъ.