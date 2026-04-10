Roman Martirosov Производство

Первая российская установка «Торкрет Старт»: шаг к импортозамещению в строительстве и металлургии

Проект реализуется краснодарским заводом «Гранд» в рамках программы импортозамещения: оборудование призвано заменить зарубежные аналоги в строительстве и металлургии. Разберёмся, насколько новинка готова конкурировать с иностранными моделями.

© stroifak.ru

Что это за установка?

«Торкрет‑Старт» — компактная установка для нанесения торкрет‑бетона. Её разработали с учётом российских условий: особенностей местных строительных материалов, климатических зон и отраслевых норм. Ключевые параметры:

  • производительность: 2-4 м3 смеси в час;
  • мощность электродвигателя: 3 кВт;
  • масса: около 500 кг;
  • компрессорная система с рабочим объёмом: 6-7 м3;
  • дальность подачи смеси: до 50 м вертикально и до 100 м горизонтально;
  • расход воздуха: 4,5-6 м3/мин;
  • объём рабочего резервуара: 7-16 л.

Локализация и комплектующие

Хотя цель проекта — максимальная независимость от импорта, полной локализации пока достичь не удалось. Некоторые компоненты по‑прежнему закупаются за рубежом. Например, электроника в установке — производства Siemens (Германия). При этом двигатели и редукторы, датчики и управляющая электроника для металлургической версии — полностью российские.

Главный конструктор завода «Гранд» Александр Федотов пояснил выбор: «Перед нами стоял выбор, какие компоненты применить при создании машины. Наше решение было единогласным: используем проверенные бренды, представленные на российском рынке».

Испытания и результаты

Установка прошла тесты в реальных условиях:

  • Строительство. При возведении дамбы машина стабильно выдавала 2 м3 смеси в час, подтвердив заявленные характеристики.
  • Металлургия. Первая установка уже в эксплуатации на одном из ведущих металлургических предприятий страны. Она предназначена для торкретирования внутренних стенок сталеразливочных ковшей. Особенность модели — стационарное размещение у зоны литья, что повышает точность и непрерывность нанесения покрытия.

Эксперт в области торкрет‑технологий Антон Ремизов делится впечатлениями: «Сначала были сомнения относительно эффективности этой машины, ведь раньше в России не производилось подобное оборудование. Но „Торкрет‑Старт“ показал отличные результаты на практике».

Экономические и практические преимущества

По оценкам разработчиков, установка может снизить затраты на строительство и ремонт за счёт:

  • Доступности запчастей. Локализация ключевых компонентов сокращает сроки поставок и минимизирует риски простоев из‑за санкций.
  • Адаптации к материалам. Совместимость с российскими цементами и химикатами снижает вероятность дефектов покрытия.
  • Энергоэффективности. Оптимизированная конструкция уменьшает энергопотребление.
  • Простота обслуживания. Автоматическая система смазки и усиленная защита электроники повышают надёжность в тяжёлых условиях.

Директор завода специальных строительных смесей ООО «ЗГ „АРЕНА“» Игорь Пряхин отмечает: «Разработчики смогли достигнуть идеальной совместимости „Торкрет‑Старт“ с нашими материалами, обеспечив отличное качество покрытия и снизив вероятность возникновения дефектов при эксплуатации».

Перспективы и вызовы

Первые образцы «Торкрет‑Старт» прошли государственную сертификацию. Основные сферы применения:

  • жилищное и дорожное строительство;
  • укрепление гидросооружений;
  • восстановление подземных коммуникаций;
  • реконструкция шахт;
  • металлургия (обслуживание сталеразливочных ковшей).

Однако перед проектом стоят и серьёзные вызовы:

  • Конкуренция. На рынке уже представлены мощные зарубежные установки (ADROIT 450 W) и совместные разработки (LPS 523 Grand), которые могут быть предпочтительнее для крупных проектов.
  • Локализация. Зависимость от импортных электронных компонентов остаётся риском, который нужно минимизировать в ближайшие годы.
  • Обратная связь. Успех будет зависеть от того, насколько оперативно производитель сможет дорабатывать установку по запросам пользователей.

Завод «Гранд» уже планирует развитие линейки: готовятся мобильные версии на пневмоколёсном ходу, модели с пневмодвигателями для шахт и метро, а также разработка транспортных линий подачи смеси и дистанционной системы управления.

Заключение

Запуск «Торкрет‑Старт» — важный шаг в развитии отечественного машиностроения. Установка демонстрирует, что российские производители могут создавать конкурентоспособное оборудование для строительства и металлургии, снижая зависимость от импорта. Однако её успех на рынке будет зависеть от нескольких факторов:

  • реальной надёжности в эксплуатации;
  • доступности запчастей и ценовой политики;
  • способности компании учитывать обратную связь от пользователей;
  • прогресса в локализации критически важных компонентов.

Первые отзывы уже показали, что «Торкрет‑Старт» соответствует ожиданиям отрасли. И это дает основания для осторожного оптимизма: он подтверждает потенциал российских инженеров в создании техники, адаптированной к местным условиям. 📝 По материалам Стройфакъ.

Источник: stroifak.ru

Комментарии 2

  • Krutenn Krutenn10.04.26 20:15:16

    Вроде ничего установка, но на первый взгляд высоковато мешок во время загрузки надо будет поднимать…

    • Роман Мартиросов Роман Мартиросов10.04.26 22:05:41

      Спсибо за комментарий.
      Она все равно ниже турецкого ЛПС, но есть вот вообще низкая — она на полозьях. То есть выпускают два варианта — на шасси и без: https:// dzen. ru/video/watch/688229a4cc660b6d18b1b559

