Первая российская установка «Торкрет Старт»: шаг к импортозамещению в строительстве и металлургии
Проект реализуется краснодарским заводом «Гранд» в рамках программы импортозамещения: оборудование призвано заменить зарубежные аналоги в строительстве и металлургии. Разберёмся, насколько новинка готова конкурировать с иностранными моделями.
Что это за установка?
«Торкрет‑Старт» — компактная установка для нанесения торкрет‑бетона. Её разработали с учётом российских условий: особенностей местных строительных материалов, климатических зон и отраслевых норм. Ключевые параметры:
- производительность: 2-4 м3 смеси в час;
- мощность электродвигателя: 3 кВт;
- масса: около 500 кг;
- компрессорная система с рабочим объёмом: 6-7 м3;
- дальность подачи смеси: до 50 м вертикально и до 100 м горизонтально;
- расход воздуха: 4,5-6 м3/мин;
- объём рабочего резервуара: 7-16 л.
Локализация и комплектующие
Хотя цель проекта — максимальная независимость от импорта, полной локализации пока достичь не удалось. Некоторые компоненты по‑прежнему закупаются за рубежом. Например, электроника в установке — производства Siemens (Германия). При этом двигатели и редукторы, датчики и управляющая электроника для металлургической версии — полностью российские.
Главный конструктор завода «Гранд» Александр Федотов пояснил выбор: «Перед нами стоял выбор, какие компоненты применить при создании машины. Наше решение было единогласным: используем проверенные бренды, представленные на российском рынке».Испытания и результаты
Установка прошла тесты в реальных условиях:
- Строительство. При возведении дамбы машина стабильно выдавала 2 м3 смеси в час, подтвердив заявленные характеристики.
- Металлургия. Первая установка уже в эксплуатации на одном из ведущих металлургических предприятий страны. Она предназначена для торкретирования внутренних стенок сталеразливочных ковшей. Особенность модели — стационарное размещение у зоны литья, что повышает точность и непрерывность нанесения покрытия.
Эксперт в области торкрет‑технологий Антон Ремизов делится впечатлениями: «Сначала были сомнения относительно эффективности этой машины, ведь раньше в России не производилось подобное оборудование. Но „Торкрет‑Старт“ показал отличные результаты на практике».Экономические и практические преимущества
По оценкам разработчиков, установка может снизить затраты на строительство и ремонт за счёт:
- Доступности запчастей. Локализация ключевых компонентов сокращает сроки поставок и минимизирует риски простоев из‑за санкций.
- Адаптации к материалам. Совместимость с российскими цементами и химикатами снижает вероятность дефектов покрытия.
- Энергоэффективности. Оптимизированная конструкция уменьшает энергопотребление.
- Простота обслуживания. Автоматическая система смазки и усиленная защита электроники повышают надёжность в тяжёлых условиях.
Директор завода специальных строительных смесей ООО «ЗГ „АРЕНА“» Игорь Пряхин отмечает: «Разработчики смогли достигнуть идеальной совместимости „Торкрет‑Старт“ с нашими материалами, обеспечив отличное качество покрытия и снизив вероятность возникновения дефектов при эксплуатации».Перспективы и вызовы
Первые образцы «Торкрет‑Старт» прошли государственную сертификацию. Основные сферы применения:
- жилищное и дорожное строительство;
- укрепление гидросооружений;
- восстановление подземных коммуникаций;
- реконструкция шахт;
- металлургия (обслуживание сталеразливочных ковшей).
Однако перед проектом стоят и серьёзные вызовы:
- Конкуренция. На рынке уже представлены мощные зарубежные установки (ADROIT 450 W) и совместные разработки (LPS 523 Grand), которые могут быть предпочтительнее для крупных проектов.
- Локализация. Зависимость от импортных электронных компонентов остаётся риском, который нужно минимизировать в ближайшие годы.
- Обратная связь. Успех будет зависеть от того, насколько оперативно производитель сможет дорабатывать установку по запросам пользователей.
Завод «Гранд» уже планирует развитие линейки: готовятся мобильные версии на пневмоколёсном ходу, модели с пневмодвигателями для шахт и метро, а также разработка транспортных линий подачи смеси и дистанционной системы управления.Заключение
Запуск «Торкрет‑Старт» — важный шаг в развитии отечественного машиностроения. Установка демонстрирует, что российские производители могут создавать конкурентоспособное оборудование для строительства и металлургии, снижая зависимость от импорта. Однако её успех на рынке будет зависеть от нескольких факторов:
- реальной надёжности в эксплуатации;
- доступности запчастей и ценовой политики;
- способности компании учитывать обратную связь от пользователей;
- прогресса в локализации критически важных компонентов.
Первые отзывы уже показали, что «Торкрет‑Старт» соответствует ожиданиям отрасли. И это дает основания для осторожного оптимизма: он подтверждает потенциал российских инженеров в создании техники, адаптированной к местным условиям. 📝 По материалам Стройфакъ.
