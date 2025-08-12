В сервисном локомотивном депо «Саратов» введен в эксплуатацию современный колесотокарный станок

© t.me

В сервисном локомотивном депо «Саратов» (Приволжский филиал «ЛокоТех-Сервис») начал работу новый колесотокарный станок ТК2500 с ЧПУ, приобретенный в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД. Оборудование установлено на участке текущего ремонта тепловозов ТР-1, ТО-3, заменив устаревший станок КЖ20М 1974 года выпуска.

ТК2500 предназначен для обточки колесных пар без выкатки и соответствует требованиям последней инструкции ОАО «РЖД» по ремонту и формированию колесных пар. Станок автоматически считывает параметры колес с помощью бесконтактных профилометров, исключая риск повреждения бандажа. Позиционирование колесной пары также происходит в автоматическом режиме.

ТК2500 — универсальный станок, он позволяет точить бандажные и цельнокатаные колесные пары по чертежам профилей инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов, утвержденной ОАО «РЖД» в апреле текущего года. Датчики считывают информацию и автоматически задают нужные параметры. Например, обмер колесной пары осуществляется в нескольких позициях бесконтактными профилометрами, что исключает «зарез» внутренней грани бандажа, пояснил ведущий инженер СЛД «Саратов» Сергей Фабричный.

Приволжский филиал «ЛокоТех-Сервис» обслуживает 6 депо в границах Приволжской железной дороги. СЛД «Саратов» выполняет ремонт и техобслуживание локомотивов 2ТЭ116, 2ТЭ25КМ, ЧМЭ3, ТЭМ18ДМ, ТЭМ31М, ТЭП70, ВЛ80, 2ЭС5К и ЭП1 в объемах ТО-2-ТО-5 и ТР-1-ТР-2, сообщает пресс-служба ОПЖТ.

