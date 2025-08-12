Рейдовый буксир «Гроссман» проекта РБТ14С заложен в Приморском крае

Резидент ТОР «Приморье» (Приморский край) — компания «РСК» — провела церемонию закладки киля нового рейдового буксира «Гроссман» проекта РБТ14С.

© flagman-news.ru

Это первый буксир модели РБТ14С, который будет построен в Приморье. Заказчиком является резидент свободного порта Владивосток (СПВ) — морская рыболовная компания «Гроссевичи».

Основное предназначение судна — выполнение портовых и рейдовых работ, буксировка барж.

Судно представляет собой морской малогабаритный буксир. В кормовой части палубы будет расположено крепление для буксирного троса и гидравлическая лебедка, в носовой части палубы установят швартовный шпиль. Конструкция судна позволит ему при незначительных размерах обеспечить автономность плавания. Буксир оснащен двумя главными двигателями, что делает его более маневренным и надежным.

