Краскоприготовительное отделение от российского производителя

Говорим об устройстве краскоприготовительного отделения — важной составляющей современной окрасочной линии. Маляру не требуется замешивать краску, определять пропорции и промывать трубы — все это КПО делает автоматически. И все это — российское оборудование.

