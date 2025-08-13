ОДК-СТАР запустил производство новых топливных форсунок для авиадвигателей

© t.me

На предприятии «ОДК-СТАР», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), запустили производство новых форсунок для вертолетных двигателей. Первый комплект деталей уже в конце августа отправится в Петербург — на предприятие «ОДК-Климов», где их установят в силовые установки.

Освоение производства стало для пермских специалистов задачей со звездочкой: технологические процессы пришлось разрабатывать с нуля. Форсунки — критически важные элементы, отвечающие за распыление топлива в камере сгорания. От их точности зависит не только стабильная работа двигателя, но и экономия горючего, сообщили в ОДК.

Параллельно на «ОДК-СТАР» идут масштабные изменения: возводятся три новых корпуса общей площадью 21,3 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся испытательный комплекс, цеха по выпуску электронных и гидромеханических агрегатов. Это позволит предприятию нарастить объемы производства систем управления двигателями в ближайшие годы.

