В Приморском районе Санкт-Петербурга построили школу на 550 учеников

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершилось строительство школы на 550 учеников. Образовательное учреждение возвели на Плесецкой улице в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Школа представляет собой современное здание переменной этажности — от трех до пяти этажей, включая подземный уровень. Учреждение рассчитано на два класса в параллели с 1-го по 11-й класс, с наполняемостью до 25 человек в каждом, сообщают национальные проекты.рф.

Для младших классов оборудовали отдельный блок с учебными помещениями, комнатами отдыха, спальнями и методическим кабинетом. Учеников 5-11 классов ждут специализированные кабинеты химии, биологии, информатики, иностранных языков, а также мастерские, библиотека и мультимедийные классы.

Новая школа должна разгрузить существующие образовательные учреждения района и обеспечить комфортные условия для обучения детей из жилого комплекса «Юнтолово» и близлежащих домов.

