Росавиация выдала сертификат типа на новый региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300. Разработчик — Объединённая авиастроительная корпорация. Документ открывает дорогу к серийному производству и коммерческим поставкам.

Самолёт создавался для работы в самых сложных условиях, включая Арктику и труднодоступные территории. Он выдерживает экстремальные морозы: во время испытаний в Якутске машина простояла на холоде до −45 градусов. Всего опытные борты выполнили около 350 полётов, подтвердив надёжность и безопасность.

«Машина полностью адаптирована к сложным погодным условиям и низким температурам. Подходит для эксплуатации в самых разных климатических условиях, включая Арктику и труднодоступные территории. В ходе сертификации опытные Ил-114-300 выполнили порядка 350 полетов, подтвердив надежность и безопасность. В том числе самолет испытывали экстремальными холодами — в Якутске длительная стоянка проходила при температурах до −45 градусов. Словом, машина получилась надежная, для нее создается современная система эксплуатации и технического сопровождения. Уверен, у этой машины хорошее будущее. С учетом сроков изготовления авиакомпаниям необходимо уже сейчас выходить на твердые авансированные контракты», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Собирать Ил-114-300 будут на Луховицком авиационном заводе. Всё оборудование — отечественное, в том числе двигатели ТВ7-117СТ-01 от ОДК. Уже подписаны договоры лизинга на первые три самолёта.