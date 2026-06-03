На открывшемся в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил прототип модернизированной в очередной раз Нивы Легенд.
В следующем году трехдверная Нива отпразднует полвека на конвейере — к этому важному юбилею модель решили серьезно улучшить.
Модернизированный внедорожник получил бензиновый 8-клапанник 1.8, знакомый по современной Ниве Тревел. Мощность двигателя — 90 л.с., что на 8 л.с. больше, чем у классического 1.7.
Впервые Нива Легенд оснащается фронтальной водительской подушкой безопасности (передняя боковая устанавливается с 2019 года).
Внедрен единый ключ для замка зажигания и дверей (до сих пор были два разных ключа).
Модернизирована подвеска — перенос стабилизатора поперечной устойчивости вперед улучшил управляемость и плавность хода.
Раздаточная коробка наконец стала управляться одним рычагом, как у Тревела. До сих пор понижающий ряд и блокировка межколесного дифференциала на трехдверной Ниве включались двумя разными рычагами.
Передние тормозные диски стали вентилируемыми.
Повышена шумоизоляция салона — для этого под капотом внедрили цельноформованный мат.
Появились легкосплавные диски нового дизайна.
Передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук отштампованы из двусторонней оцинкованной стали — впервые на модели.
Продажи новой Нивы Легенд стартуют в конце лета — начале осени.
Внедорожник с классическим мотором 1.7 сойдет со сцены в 2027 году.
https://www.lad...releases/122392
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