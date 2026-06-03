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вчера 136
artal Автопром

Прошла премьера обновленной Lada Niva Legend

На открывшемся в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил прототип модернизированной в очередной раз Нивы Легенд.

В следующем году трехдверная Нива отпразднует полвека на конвейере — к этому важному юбилею модель решили серьезно улучшить.

Модернизированный внедорожник получил бензиновый 8-клапанник 1.8, знакомый по современной Ниве Тревел. Мощность двигателя — 90 л.с., что на 8 л.с. больше, чем у классического 1.7.

Впервые Нива Легенд оснащается фронтальной водительской подушкой безопасности (передняя боковая устанавливается с 2019 года).

Внедрен единый ключ для замка зажигания и дверей (до сих пор были два разных ключа).

Модернизирована подвеска — перенос стабилизатора поперечной устойчивости вперед улучшил управляемость и плавность хода.

Раздаточная коробка наконец стала управляться одним рычагом, как у Тревела. До сих пор понижающий ряд и блокировка межколесного дифференциала на трехдверной Ниве включались двумя разными рычагами.

Передние тормозные диски стали вентилируемыми.

Повышена шумоизоляция салона — для этого под капотом внедрили цельноформованный мат.

Появились легкосплавные диски нового дизайна.

Передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук отштампованы из двусторонней оцинкованной стали — впервые на модели.

Продажи новой Нивы Легенд стартуют в конце лета — начале осени.

Внедорожник с классическим мотором 1.7 сойдет со сцены в 2027 году.

https://www.lad...releases/122392

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Источник: news.drom.ru

Комментарии 3

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  • Badassgoliath Badassgoliath03.06.26 13:52:43

    Внедрили на классику то, что у «тревела». Похоже, на АвтоВАЗе не предполагали, что классика будет в производстве столько лет, а то модернизировали бы раньше. Но спрос есть спрос. Всё правильно.

    #1317103
    • Василий Сергеевич Василий Сергеевич03.06.26 15:50:18

      Нет. Рено не давал развиваться, а потом санкции, в 90е составами воровали

      Отредактировано: Василий Сергеевич~15:51 03.06.26
      #1317115
  • Badassgoliath Badassgoliath03.06.26 15:01:29

    Там на первой фотке фара от «копейки» вроде видна с краю? Вот бы ещё осовремененную модель разработали. Ничего сверхъестественного, кузов современный, но с «копеечными» мотивами в дизайне, начинка — да хоть от «Гранты». Главное ностальгический вид.

    #1317109