На шахте «Сибиргинская» введена в эксплуатацию новая лава с запасами 1,4 млн тонн угля⁠⁠

Угольная компания «Южный Кузбасс» сообщает о запуске нового очистного забоя на шахте «Сибиргинская». Промышленные запасы лавы 3-2-7 БИС составляют 1,4 млн тонн коксующегося угля. Горные работы будут вестись на глубине от 264 метров при средней мощности пласта 3,5 метра.

Здесь установлено современное оборудование: механизированный комплекс из 105 секций крепи, лавный и сбоечный конвейеры, очистной комбайн и даже дробильная установка, сообщили в Мечел.

Возглавит добычу опытный коллектив участка № 1 под руководством бригадира Евгения Толочкова. Ожидается, что запасы новой лавы обеспечат стабильную работу на ближайшие полтора года.

