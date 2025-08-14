Спортивный комплекс «Олимпия» открылся в пригороде Тюмени
В пригороде Тюмени, в посёлке Боровский, построен спортивный комплекс «Олимпия». Здание возведено взамен устаревшего, теперь его площадь более 9 тысяч квадратных метров. В нём созданы комфортные условия для спортсменов, болельщиков и сторонников активного образа жизни. В состав спорткомплекса, в котором одновременно могут заниматься свыше 170 человек, входят: универсальный спортзал с баскетбольно-волейбольной площадкой и зрительскими трибунами на 100 мест; бассейн на шесть 25-метровых дорожек; тренажёрный зал и много других помещений. В обновлённом спорткомплексе есть возможности для проведения районных, региональных и всероссийских соревнований по многим видам спорта.
