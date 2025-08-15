На СЗ «Ушаковские верфи» спустили на воду яхту проекта «Чайка»

На судостроительном заводе «Ушаковские верфи» (Калининградская область) спустили на воду новое флагманское судно проекта «Чайка». Яхта проходит швартовные и ходовые испытания.

По словам руководителя верфи, яхта уже находится у заказчика: «Она уже передана заказчику, и вместе с ним мы проводим швартовные и ходовые испытания. После чего будет сделан полный сервис, первичное техническое обслуживание двигателей».

Руководитель предприятия отметил, что судно, вероятно, останется зимовать в Калининграде. Параллельно верфь работает над расширением линейки: «Вторая «Чайка» строится, третья в проекте, готовится договорная база. И строят одну «Арктику» тоже похожа на «Чайку».

Концептуальное решение, связывающее дизайн яхты с легендарным советским автомобилем, придает судну особую узнаваемость и символическое значение. Такой подход отражает стремление создателей не просто к функциональности, но и к культурной значимости проекта.