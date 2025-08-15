Российские роботы от «Роснано» увеличили скорость сортировки посылок в полтора раза

© www.rusnano.com

Группа компаний «Деловые Линии» начала пробное внедрение роботизированной системы сортировки посылок на своем складе в Новосибирске. Для этого используются компактные российские роботы Ronavi RS, разработанные при поддержке «РОСНАНО».

Небольшие, но быстрые роботы (до 2 м/с) успешно справляются с сортировкой посылок весом до 30 кг. По предварительным результатам, новое решение ускоряет процесс в 1,5 раза по сравнению с ручной обработкой, одновременно снижая трудозатраты и себестоимость операций.

«Автоматизация делает обработку посылок значительно эффективнее, что особенно важно при больших объемах отправлений», — пояснили в компании.

В течение года «Деловые Линии» планируют расширить использование роботов на другие склады. Также компания рассматривает возможность тестирования других автоматизированных решений, включая роботов-манипуляторов и программ на основе нейросетей, сообщает Роснано.