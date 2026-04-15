Холдинг «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) начал серийное производство более 30 видов буферных усилителей.

Эти компоненты применяются в радиоэлектронике разного назначения, системах сбора, хранения информации, системах связи , а также в космической технике. Отечественные изделия призваны заменить импортные аналоги из США.

Образцы уже представлены на выставке «ЭкспоЭлектроника-2026» на стенде компании.

Буферные усилители повышают силу тока, сохраняя при этом высокую стабильность сигнала без роста напряжения. Это позволяет существенно снизить уровень помех при передаче радиосигналов, поэтому они востребованы в радиосвязи и радиолокации .

В аудиотехнике такие компоненты обеспечивают чистоту звука при записи и воспроизведении. Производством занимается научно-производственное предприятие «Пульсар» (в структуре «Росэла»).

Новые изделия придут на смену зарубежным аналогам, включая усилители AD829, LT1217 и OP284 от американских компаний Analog Devices и Linear Technology.

Как отметил Антон Трофимов, директор по развитию бизнеса НПП «Пульсар»: «Это важный вклад в технологическую независимость страны, так как комплектующие используются в широком спектре устройств — от простых сканеров до промышленных систем хранения данных и космических аппаратов.

На первом этапе планируется выпускать около 2000 изделий в год, а после выхода на полную мощность — до 10 000 в год».

Справка: Холдинг «Росэл» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — национальный вендор по электронике, объединяющий крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности России. Миссия холдинга — обеспечивать технологическую независимость страны и создавать передовые технологии для повышения качества жизни людей.

Информация взята: https://www.rad...adio_components

