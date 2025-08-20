1 день назад
Ход строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде
Ледовый дворец в Нижнем Новгороде, который строится на Стрелке, рассчитан на 12 000 зрительских мест. Общая площадь застройки ориентировочно составит 2.84 га, а общая площадь здания — 65 500 м².
