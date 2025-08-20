1 день назад 507 — оцените публикацию — termometrix Фотофакты Ход строительства новой ледовой арены в Нижнем Новгороде © www.skyscrapercity.com Ледовый дворец в Нижнем Новгороде, который строится на Стрелке, рассчитан на 12 000 зрительских мест. Общая площадь застройки ориентировочно составит 2.84 га, а общая площадь здания — 65 500 м². © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com © www.skyscrapercity.com Источник: www.skyscrapercity.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈