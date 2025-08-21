Ростех наладил серийное производство ключевых компонентов для авиационных станков
Холдинг «СТАН» госкорпорации Ростех начал серийный выпуск высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Это отечественное изделие заменяет импортные аналоги.
Новые двухосевые фрезерные головы ST-03 созданы специально для обработки титана — ключевого материала в авиационной промышленности. Они предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ, которые используются для изготовления крупногабаритных деталей, включая элементы крыла гражданских самолетов длиной до 24 метров, сообщили в Ростехе.
Инженерам холдинга «СТАН» удалось спроектировать и запустить в производство новую фрезерную голову в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. Первые станки с этими компонентами уже успешно прошли испытания и начали работу на предприятиях.
