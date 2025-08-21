Ростех наладил серийное производство ключевых компонентов для авиационных станков

© t.me

Холдинг «СТАН» госкорпорации Ростех начал серийный выпуск высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Это отечественное изделие заменяет импортные аналоги.

Новые двухосевые фрезерные головы ST-03 созданы специально для обработки титана — ключевого материала в авиационной промышленности. Они предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ, которые используются для изготовления крупногабаритных деталей, включая элементы крыла гражданских самолетов длиной до 24 метров, сообщили в Ростехе.

Инженерам холдинга «СТАН» удалось спроектировать и запустить в производство новую фрезерную голову в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. Первые станки с этими компонентами уже успешно прошли испытания и начали работу на предприятиях.