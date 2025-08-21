Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
вчера 190
Bionysheva_Elena Производство

Ростех наладил серийное производство ключевых компонентов для авиационных станков

 © t.me

Холдинг «СТАН» госкорпорации Ростех начал серийный выпуск высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Это отечественное изделие заменяет импортные аналоги.

Новые двухосевые фрезерные головы ST-03 созданы специально для обработки титана — ключевого материала в авиационной промышленности. Они предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ, которые используются для изготовления крупногабаритных деталей, включая элементы крыла гражданских самолетов длиной до 24 метров, сообщили в Ростехе.

Инженерам холдинга «СТАН» удалось спроектировать и запустить в производство новую фрезерную голову в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. Первые станки с этими компонентами уже успешно прошли испытания и начали работу на предприятиях.
Источник: t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт