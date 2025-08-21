Открыто новое общежитие Казанского государственного аграрного университета
Объект построен в рамках реализации государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Общежитие рассчитано на 634 места. В каждом жилом блоке по 2-3 комнаты, санузел и кухонная зона. На прилегающей территории обустроены спортивная площадка и парковка.
Казанский государственный аграрный университет открыт в 1922 году. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20 декабря 2024 года вуз реорганизован путем присоединения к нему Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и Татарского института переподготовки кадров агробизнеса.
С учетом прогноза выполнения плана приема на 1 сентября 2025 года в университете по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования будут обучаться более 8,5 тыс. студентов,
