Россия применяет модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска-М1».

Одна из таких боевых машин была замечена на опубликованном в интернете фото с добропольского направления. На машине видно новую оптико-электронную систему, которая призвана повысить эффективность работы комплекса.

На опорно-вращающейся платформе, которая обеспечивает наведение и стабилизацию установленного на ней блока, в составе которого есть тепловизор, установлен новый модуль. Фактически, «Тунгуска-М1» получила новую систему машинного зрения.

«Новый электрооптический модуль придает модернизированной „Тунгуске-М1“ более актуальный тактический профиль».

Теперь комплекс может осуществлять поиск целей в пассивном режиме, не задействуя РЛС, включение которой делает машину гораздо более заметной для противника. Представленная тепловизионная система особенно актуальна против БПЛА, поскольку небольшие дроны часто имеют ограниченную радиолокационную заметность, отмечает издание.

Модернизация «Тунгуски-М1» отражает более широкую трансформацию наземных систем ПВО, в ходе которой старые комплексы адаптируют к новым условиям.