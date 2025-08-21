Подпишись
Великоросс Космонавтика

Ракета «Ангара» вывела военные спутники на целевые орбиты

 © ria.ru

Ракета легкого класса «Ангара-1.2», запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ.

«"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск «, — говорится в сообщении.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах Минобороны России состоялся 21 августа в 12.32 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова .
Источник: ria.ru

Комментарии

  • Нет аватара Tcheluskin
    21.08.2517:54:11

    Фото не соответствует новости, на нём Ангара-А5.

    Вот фото последнего пуска:

     © ixbt.com

    • Нет аватара DimaY
      21.08.2519:47:55

      Да тут и текст кривой, как ятаган. «Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах состоялся 21 августа «и «После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени .» Центр имени в интересах.   

