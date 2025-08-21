Ракета «Ангара» вывела военные спутники на целевые орбиты
Ракета легкого класса «Ангара-1.2», запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщили в Минобороны РФ.
«"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск «, — говорится в сообщении.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Старт ракеты с космическими аппаратами в интересах Минобороны России состоялся 21 августа в 12.32 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Пуск и выведение спутников на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова .
