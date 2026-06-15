Челябинский механический завод начал серийное производство автокранов грузоподъемностью 50, 55 и 60 тонн с длиной стрелы 42 метра на отечественных шасси (8×8, 8×4), отвечающих требованиям по габаритам и нагрузкам на оси. Инновационная разработка призвана расширить возможности выполнения сложных подъемных работ на объектах при одновременном соблюдении требований к передвижению на дорогах общего пользования.

Изначально решение сделать «тяжелый» автокран легким было разработано в 2024 году по техническому заданию конкретного заказчика: ему требовалась мощная, но мобильная техника для выполнения проектов в разных регионах. Инженеры АО «ЧМЗ» предложили нестандартный подход — разработать специальное исполнение (комплектацию) автокрана тяжелого класса со специальными гидрофицированными съемниками для оперативного демонтажа стрелы и задней балки нижней рамы. Первая модель КС-65760 грузоподъемностью 60 тонн была представлена на международной выставке «СТТ EXPO-2024», где победила в номинации «Автокран года» конкурса «Инновации в строительной технике». После успешного внедрения индивидуального решения завод решил масштабировать разработку на другие модели кранов грузоподъемностью 50 и 55 тонн (КС-65717).

Преимущества автокранов Челябинец грузоподъемностью 50-60 тонн с самой длинной стрелой в России (42 метра) — низкая стоимость владения благодаря высоким грузовым характеристикам и оперативным перебазированием между строительными объектами без штрафов за «негабарит» и «перегруз».

Как это работает

· Демонтируемая стрела. На стреле установлены три специальных гидрофицированных съемника, при помощи которых происходит демонтаж осей крепления стрелы к поворотной раме и оси гидроцилиндра подъема стрелы.

· Съемная задняя балка нижней рамы с выносными опорами. Элемент оперативно демонтируется благодаря двум съемникам.Для размещения и закрепления демонтируемых с автокрана элементов опционально предусмотрена специальная «транспортная кассета», которая может быть установлена в отдельное транспортное средство (например, полуприцеп) для перевозки к месту сборки автокрана. Масса «кассеты» с установленными основными узлами автокрана составляет 15,5 тонн. Для перевозки противовесов массой 11,5 тонн, которые входят в базовую комплектацию автокрана г/п 60 тонн, можно приобрести на ЧМЗ специальный прицеп, с уже смонтированными ложементами для их закрепления. Масса автопоезда при этом не превысит 20,0 метров.

· Быстрая сборка на месте. Монтаж стрелы и задней балки на рабочей площадке выполняется силами двух человек в течение пары часов с привлечением вспомогательного грузоподъемного средства грузоподъемностью не менее 20 тонн.

Благодаря инженерным решениям тяжеловесная спецтехника Челябинец:

· обеспечивает подъем груза массой до 9 тонн на высоту 43,6 м (14 этажей) за 3,5 минуты;

· имеет зону работы 360 градусов с сохранением грузовых характеристик;

· не превышает допустимые нормы осевых нагрузок (нагрузка на оси задней тележки автокрана с демонтированными противовесами, стрелой и задней балкой не превышает 15 тонн для шасси КАМАЗ-6560 (8×8));

· может свободно маневрировать в стесненных условиях и передвигаться по дорогам общего пользования без специальных разрешений (длина автокрана не превышает 12,0 метров);

· обладает повышенной устойчивостью при выполнении подъемных операций благодаря большому опорному контуру размером 7,9×7,7/7,6м. Предусмотрена работа на неполном и сближенном опорных контурах.

Перспективы применения

Как рассказали на АО «ЧМЗ», модели автокранов Челябинец КС-65717 и КС‑65760 подходят для различных задач:

· строительства многоэтажных зданий;

· монтажа крупногабаритного промышленного оборудования;

· работ на инфраструктурных объектах (мосты, развязки, энергетические комплексы);

· реализации проектов в условиях плотной городской застройки, где критична маневренность и возможность подъезда к площадке.

«Ввод в серийное производство — закономерный и логичный шаг в расширении продуктового портфеля Челябинского механического завода. Мы создали машины, которые сочетают мощь тяжелой техники с удобством эксплуатации. Изначально решение родилось из запроса конкретного Заказчика, а теперь стало доступно широкому кругу покупателей. В первую очередь, оно позволит нашим заказчикам сократить логистические издержки и ускорить реализацию их проектов», — прокомментировали запуск в серию тяжелых кранов «Челябинец» в специсполнении на АО «ЧМЗ».