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вчера 2310
Ирина Иващенко Производство

На АО «ЧМЗ» выпустили автокраны г/п 50-60 т, которые перемещаются по дороге без спец.разрешения

Челябинский механический завод начал серийное производство автокранов грузоподъемностью 50, 55 и 60 тонн с длиной стрелы 42 метра на отечественных шасси (8×8, 8×4), отвечающих требованиям по габаритам и нагрузкам на оси. Инновационная разработка призвана расширить возможности выполнения сложных подъемных работ на объектах при одновременном соблюдении требований к передвижению на дорогах общего пользования.

Изначально решение сделать «тяжелый» автокран легким было разработано в 2024 году по техническому заданию конкретного заказчика: ему требовалась мощная, но мобильная техника для выполнения проектов в разных регионах. Инженеры АО «ЧМЗ» предложили нестандартный подход — разработать специальное исполнение (комплектацию) автокрана тяжелого класса со специальными гидрофицированными съемниками для оперативного демонтажа стрелы и задней балки нижней рамы. Первая модель КС-65760 грузоподъемностью 60 тонн была представлена на международной выставке «СТТ EXPO-2024», где победила в номинации «Автокран года» конкурса «Инновации в строительной технике». После успешного внедрения индивидуального решения завод решил масштабировать разработку на другие модели кранов грузоподъемностью 50 и 55 тонн (КС-65717).

Преимущества автокранов Челябинец грузоподъемностью 50-60 тонн с самой длинной стрелой в России (42 метра) — низкая стоимость владения благодаря высоким грузовым характеристикам и оперативным перебазированием между строительными объектами без штрафов за «негабарит» и «перегруз».

Как это работает

· Демонтируемая стрела. На стреле установлены три специальных гидрофицированных съемника, при помощи которых происходит демонтаж осей крепления стрелы к поворотной раме и оси гидроцилиндра подъема стрелы.

· Съемная задняя балка нижней рамы с выносными опорами. Элемент оперативно демонтируется благодаря двум съемникам.Для размещения и закрепления демонтируемых с автокрана элементов опционально предусмотрена специальная «транспортная кассета», которая может быть установлена в отдельное транспортное средство (например, полуприцеп) для перевозки к месту сборки автокрана. Масса «кассеты» с установленными основными узлами автокрана составляет 15,5 тонн. Для перевозки противовесов массой 11,5 тонн, которые входят в базовую комплектацию автокрана г/п 60 тонн, можно приобрести на ЧМЗ специальный прицеп, с уже смонтированными ложементами для их закрепления. Масса автопоезда при этом не превысит 20,0 метров.

· Быстрая сборка на месте. Монтаж стрелы и задней балки на рабочей площадке выполняется силами двух человек в течение пары часов с привлечением вспомогательного грузоподъемного средства грузоподъемностью не менее 20 тонн.

Благодаря инженерным решениям тяжеловесная спецтехника Челябинец:

· обеспечивает подъем груза массой до 9 тонн на высоту 43,6 м (14 этажей) за 3,5 минуты;

· имеет зону работы 360 градусов с сохранением грузовых характеристик;

· не превышает допустимые нормы осевых нагрузок (нагрузка на оси задней тележки автокрана с демонтированными противовесами, стрелой и задней балкой не превышает 15 тонн для шасси КАМАЗ-6560 (8×8));

· может свободно маневрировать в стесненных условиях и передвигаться по дорогам общего пользования без специальных разрешений (длина автокрана не превышает 12,0 метров);

· обладает повышенной устойчивостью при выполнении подъемных операций благодаря большому опорному контуру размером 7,9×7,7/7,6м. Предусмотрена работа на неполном и сближенном опорных контурах.

Перспективы применения

Как рассказали на АО «ЧМЗ», модели автокранов Челябинец КС-65717 и КС‑65760 подходят для различных задач:

· строительства многоэтажных зданий;

· монтажа крупногабаритного промышленного оборудования;

· работ на инфраструктурных объектах (мосты, развязки, энергетические комплексы);

· реализации проектов в условиях плотной городской застройки, где критична маневренность и возможность подъезда к площадке.

«Ввод в серийное производство — закономерный и логичный шаг в расширении продуктового портфеля Челябинского механического завода. Мы создали машины, которые сочетают мощь тяжелой техники с удобством эксплуатации. Изначально решение родилось из запроса конкретного Заказчика, а теперь стало доступно широкому кругу покупателей. В первую очередь, оно позволит нашим заказчикам сократить логистические издержки и ускорить реализацию их проектов», — прокомментировали запуск в серию тяжелых кранов «Челябинец» в специсполнении на АО «ЧМЗ».

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Комментарии 9

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  • Нет аватара mikr15.06.26 11:30:02

    Преимущество автокрана в оперативности его применения. Быстро приехал, отработал, быстро переехал на другой объект. А если в эту технологию вклинивается монтаж/демонтаж стрелы и дополнительный транспорт для ее перевозки, то преимущество сильно сокращается. Не проще ли применить более многоосное шасси? Например, какой-нибудь ракетовоз от МЗКТ?

    #1317757
    • Krutenn Krutenn15.06.26 15:43:38

      Да там вся фишка в весе с которым можно будет ездить по дорогам общего пользования. Если сразу весь комплект на тягач, — слишком тяжелый и будет разрушать дорожное полотно… А большие тягачи и БАЗ мог бы сделать.
      Опять же — заказчик выдвинул требования — ему создали. Там ещё маневренность в условиях плотной городской застройки, — МЗКТ и БАЗы погабаритнее.

      #1317774
      • Нет аватара mikr15.06.26 16:20:01

        Посмотрите МЗКТ-750005-020 10×10 в дорожном габарите.
        По-моему БАЗ такие не производит.

        #1317777
        • Sniper_78 Sniper_7815.06.26 16:50:29

          Производит, БАЗ-69096. Ограничений по дорогам общего пользования у него нет. Плюсом ООО «Романов» сейчас работает над шасси с колёсной формулой 8×8 и 10×10. Возможно, уже есть и в железе, особенность мостов позволяет легко масштабировать количество осей.

          Отредактировано: Sniper_78~16:56 15.06.26
          #1317779
          • Нет аватара mikr15.06.26 17:10:09

            БАЗ-69096 максимально только 10×8. Легко масштабировать не получится. Под каждую схему разрабатывается уникальная трансмиссия с раздатками, дифференциалами, муфтами свободного хода.

            #1317783
            • Sniper_78 Sniper_7815.06.26 17:32:35

              У модификации БАЗ 6909.60 10×10.
              Вы просто не в курсе особенностей ходовки грузовиков БАЗ производства ООО «Романов». Там в основе лежит один унифицированный проходной мост с поворотными кулаками, пружинной независимой подвеской, подключаемой межколёсной и возможностью подключения межосевой блокировок. Как опция доступна централизованная система смазки элементов подвески. На основе этого моста можно собрать машину с любым количеством осей. Городить что-то «уникальное» там не требуется.

              #1317787
              • Нет аватара mikr15.06.26 19:18:36

                Очень любопытно. Дайте ссылку чтобы посмотреть на этот мост.

                #1317793
                • Sniper_78 Sniper_7815.06.26 19:25:04

                  Смотреть с 8:50

                  Отредактировано: Sniper_78~19:28 15.06.26
                  #1317794
                  • Нет аватара mikr15.06.26 20:24:30

                    Благодарю за ссылку. В принципе идея понятна, но вопросы все-таки остаются. Нечетное количество осей подразумевает либо комбинацию раздаток с разным раздаточным отношением дифференциалов, либо жестко подключаемый пятый мост без постоянного привода. На МЗКТ выбрали первый вариант, который сложнее, но надежней. А как поступили на БАЗе?

                    Отредактировано: mikr~21:21 15.06.26
                    #1317798