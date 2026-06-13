Архитектурное бюро «Вещь!» завершило второй этап благоустройства парка Белинского в Пензе, добавив важному для города месту новых сценариев — от танцев под башнями-желудями до созерцания в «Тайном саду». Территорию парка горожане выбрали для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Если первая очередь 2023 года пересобрала входную группу и пространство у планетария, то вторая ушла вглубь — в тишину и зелень.

Танцплощадка превратилась в арт-объект. Башни-желуди — вертикальные доминанты, которые не выглядят инородно. Их форма не случайна: парк славится вековыми дубами, и желуди стали естественным архитектурным продолжением этой темы. Они обыгрывают природную тему и при этом отлично читаются на фотографиях — важное качество для места, претендующего на статус городской визитной карточки.

Рядом — «Тайный сад», спрятанный от основных аллей. Здесь архитектура уступает место атмосфере. В теплое время года пространство утопает в зелени, а зимой работает иначе: белый снег, синие тени, золотой свет фонарей и яркая мебель создают совершенно другую, но не менее выразительную картину: общественное пространство не тускнеет зимой, просто переходит в режим зимней графики.

Важно, что второй этап не перегружает парк новой архитектурой, а достраивает сценарии. Теперь парк Белинского — это не набор разрозненных обновленных участков, а связная система. С парадным входом, местом для событий, зоной тишины и понятной навигацией.