Завершен второй этап благоустройства парка Белинского в Пензе
Архитектурное бюро «Вещь!» завершило второй этап благоустройства парка Белинского в Пензе, добавив важному для города месту новых сценариев — от танцев под башнями-желудями до созерцания в «Тайном саду». Территорию парка горожане выбрали для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Если первая очередь 2023 года пересобрала входную группу и пространство у планетария, то вторая ушла вглубь — в тишину и зелень.
Танцплощадка превратилась в арт-объект. Башни-желуди — вертикальные доминанты, которые не выглядят инородно. Их форма не случайна: парк славится вековыми дубами, и желуди стали естественным архитектурным продолжением этой темы. Они обыгрывают природную тему и при этом отлично читаются на фотографиях — важное качество для места, претендующего на статус городской визитной карточки.
Рядом — «Тайный сад», спрятанный от основных аллей. Здесь архитектура уступает место атмосфере. В теплое время года пространство утопает в зелени, а зимой работает иначе: белый снег, синие тени, золотой свет фонарей и яркая мебель создают совершенно другую, но не менее выразительную картину: общественное пространство не тускнеет зимой, просто переходит в режим зимней графики.
Важно, что второй этап не перегружает парк новой архитектурой, а достраивает сценарии. Теперь парк Белинского — это не набор разрозненных обновленных участков, а связная система. С парадным входом, местом для событий, зоной тишины и понятной навигацией.
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