На международной специализированной выставки «CTT Expo 2026» группа компаний ООО «Кудесник» организовала для представителей специализированных СМИ пресс-тур по экспозиции, на которой демонстрировалась продукция Галичского и Клинцовского автокрановых заводов.

АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ») представил вездеходный автокран КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец» грузоподъемностью 35 тонн — новинка, которая заметно расширяет возможности пятисекционных крановых установок. Кран создан на доступном вездеходном шасси КамАЗ-63501 (8×8): такая компоновка сохраняет высокую проходимость и пятисекционную стрелу без превышения разрешенной полной массы для передвижения по дорогам общего пользования.

В основе новой модели — серьезная конструкторская работа по оптимизации массы металлоконструкций без потери прочности и ресурса. Автокран КС-55721-6В-1 получил облегченную стрелу из стали с пределом текучести 960 МПа, за счет чего удалось увеличить грузоподъемность на дальних вылетах и смонтировать крановую установку на серийное вездеходное шасси КАМАЗ-63501 семейства «Мустанг». Масса автокрана в минимальной комплектации не превышает 28 тонн.

Пятисекционная стрела длиной 41 м с профилем «ОВАЛОИД» имеет повышенную жесткость. Для оператора это означает предсказуемое поведение машины при работе на высоте и дальних вылетах, — уверенное выполнение операций там, где важны не только тоннаж, но и контролируемая кинематика подъема.

Полноприводное шасси КамАЗ-63501 (8×8) задает вездеходный характер «Комсомольца»: машина уверенно выходит на объекты со сложными подъездными путями, строительные площадки, промышленные территории и сезонно тяжелые маршруты, где дорожное покрытие быстро перестает быть союзником техники. Система регулирования давления воздуха в шинах, межосевая блокировка и дизельный двигатель КамАЗ-740.725-360 (360 л.с.) помогают сохранять проходимость на бездорожье, в грязи, снегу и песке. Установлены коробка передач Кама 16S1820ТО и раздаточная коробка КамАЗ-65111. Все мосты оборудованы шинами 425/85R21 (8+1). Габариты автокрана в транспортном положении: 12,0×2,55×4 м не превышают допустимых норм.

Большой интерес представляет система «ВИРА», созданная специалистами ГАКЗ.

За последнее десятилетие в России все чаще фиксируются тяжелые происшествия с грузоподъемными машинами — от опрокидываний до падения грузов и разрушения металлоконструкций. Значительная часть инцидентов связана с ошибками оценки условий работы, перегрузом и человеческим фактором. Аварии с кранами часто приводят к тяжёлым и смертельным травмам как для работников на площадке, так и для случайных людей. Ежегодно в России при эксплуатации грузоподъёмных машин гибнет 90-100 человек.

Основными причинами аварий являются:

1. Износ и усталость металлоконструкций: Наиболее распространённая техническая причина. Статистика за 2015-2025 гг. указывает, что до 47% аварий связано с износом металлоконструкций. Это включает усталостные трещины в стрелах, рамах, поворотных платформах, возникающие в процессе неправильной эксплуатации.

2. Отказы гидравлических систем: разрушение гидроцилиндров, рукавов высокого давления.

3. Неисправности механических узлов и систем: износ и поломка зубчатых передач поворотного механизма и лебедки, барабанов, блоков и канатов.

4. Ошибки крановщика (оператора) приводят к необратимым последствиям:

— Опрокидывание автокрана под нагрузкой. Такой сценарий обычно связан с превышением опрокидывающего момента над удерживающим: неверно выбран вылет, масса противовеса, кран установлен на уклоне, не учтено влияние ветровой нагрузки.

Проваливание опор в грунт — одна из самых распространённых причин аварий автокранов, вызванная неверной оценкой состояния опорной поверхности (грунта) и не правильным выбором размера подкладок. — Снижение ресурса крана. Разрушение металлоконструкций чаще всего становится итогом неправильной работы оператора: ошибки при выборе режима работы, локальной перегрузки, работы на пределе грузовой характеристики или накопленного износа.

Аварии с автокранами в России носят системный характер, где сочетаются организационные просчёты, человеческие ошибки и устаревшее состояние парка грузоподъемных машин. Устойчивое снижение аварийности возможно только при комплексном подходе, направленном на все звенья цепи: от разработки нормативов и надзора до повышения культуры безопасности на рабочем месте крановщика.

Что такое система «ВИРА»?

Чтобы снизить влияние человеческого фактора, специалисты АО «Галичский автокрановый завод» приняли решение создать систему поддержки принятия решений для крановщиков, встроенную в бортовой компьютер кабины оператора. Так, в мировом краностроении, впервые появился цифровой помощник — расчетная программа «ВИРА», которая помогает оператору определить риски и подобрать оптимальный (с наименьшей загрузкой) режим работы до начала подъема: при выборе вылета, конфигурации стрелы, массы противовесов, размера опорного контура и размеров подкладок.

Система не заменяет крановщика и не принимает решение вместо него. Она дает оператору мгновенную техническую поддержку, помогает принимать правильные решения, показывает ограничения для конкретной модели крана и помогает оценить, насколько безопасен выбранный режим работы до начала подъема груза.

Практическая польза от «ВИРА»:

снижение аварийности при работе на кране;

ускорение адаптации низкоквалифицированных операторов;

увеличение ресурса крана и снижение затрат на ремонт.

снижение нагрузок на стрелу и металлоконструкции, гидравлику и опорно-поворотное-устройство;

помощь при выборе размера подкладок на слабонесущих грунтах;

поддержка при выборе оптимального режима телескопирования (Т1, Т2, Т3);

быстрый доступ к технической документации.

Что представляет система поддержки принятия решений «ВИРА».

ВИРА — виртуальная инженерная расчетная архитектура. Это цифровой помощник крановщика в составе автокрана «Галичанин». Это не отдельное приложение, а новый стандарт безопасности в Российском краностроении.

Оператор до начала работ вводит параметры подъема: масса груза, вылет, высоту, конфигурацию стрелы, положение опор и условия работы. Система анализирует данные и показывает, допустим ли режим, какие параметры требуют внимания и где возникает риск перегрузки или потери устойчивости.

ВИРА переводит сложный инженерный расчет в понятный рабочий ответ.

В электронную систему «ВИРА» дополнительно входят руководство по эксплуатации, грузовысотные характеристики, каталоги запасных частей, технологические карты по ремонту и обслуживанию и другая техническая документация. Дополнительный элемент — видеонаблюдение для контроля рабочей зоны. В дальнейшем «ВИРА» станет основой для создания цифрового ассистента с функциями искусственного интеллекта для безопасного выполнения грузоподъемных работ и технического обслуживания автокранов «Галичанин».

Востребованность тросовых краноманипуляторных установок в России неуклонно растет. Возможность точного позиционирования груза, большой вылет стрелы, плавность подъема-опускания, простота конструкции, опускание стрелы ниже уровня горизонта, многофункциональность — эти преимущества тросовых КМУ уже стали обычными характеристиками. Но жизнь ставит новые условия. С погрузкой дорожных плит массой более 4 тонн способна справится не каждая краноманипуляторная установка.

Галичский автокрановый завод принял вызов и разработал многофункциональную КМУ-210 грузоподъемностью 8,2 тонн, способную решить эту задачу и поднять до 5,3 тонны груза на вылете 4,5 м, поэтому она будет особенно востребована там, где монтажные, вседорожные и инфраструктурные работы идут в плотном графике.

Новинка на шасси КамАЗ-43118 объединяет функции крана-манипулятора, подъемника и бурильной установки. Бортовая платформа собственного производства с внутренней длиной 6112 мм и заниженной погрузочной высотой дополняет единый заводской комплекс.

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 20 м и обеспечивает рабочую высоту подъема 21,9 м в круговой зоне работы 360°. Конструкция рассчитана на практические сценарии работы, включая телескопирование стрелы с грузом. Возможность опускания стрелы ниже уровня горизонта до минус 17° расширяет возможности машины в сложных условиях, а дистанционное управление повышает точность позиционирования и удобство работы оператора. Опорный контур 5,7 м обеспечивает надежную устойчивость при выполнении грузоподъемных работ.

Рабочие платформы (люльки) на выбор — поворотная и неповоротная с электроизоляцией до 1000 В, соответствующие требованиям безопасности для мобильных подъёмников с рабочими платформами по ГОСТ 34443-2018 и буровое оборудование с максимальным крутящим моментом 8000 Нм. и глубиной бурения до 8,5 м позволят выполнить широкий диапазон задач силами одной машины.

Безопасность КМУ-210 вынесена в отдельную инженерную систему и включает 14 обязательных устройств и функций контроля согласно ГОСТ:

1. Система, чувствительная к нагрузке (ограничитель предельного груза);

2. Система, чувствительная к положению подъемного оборудования, ограничивающая превышение допускаемых напряжений;

3. Система, чувствительная к опрокидывающему моменту, ограничивающая зону обслуживания;

4. Устройство ориентации пола рабочей платформы в горизонтальном положении;

5. Устройство блокировки подъема и поворота подъемного оборудования при не установленном на опорах подъемнике;

6. Устройство, предотвращающее перемещение опор, когда рабочая платформа находится в рабочем положении;

7. Устройство аварийного опускания рабочей платформы при отказе основных систем привода;

8. Устройство, отслеживающее угол наклона рабочей платформы;

9. Система аварийной остановки привода перемещения при управлении из рабочей платформы, места оператора на колонне и на переносном пульте управления которые оснащены кнопкой «Стоп»;

10. Переговорное устройство;

11. Анемометр;

12. Указатель, сигнализирующий, что опоры находятся в транспортном положении;

13. Регистратор параметров «черный ящик»;

14. Модуль защиты оголовка стрелы МЗОС-5-05.

Краноманипуляторная установка КМУ-210 «Галичанин» создана с учетом всех особенностей российских условий эксплуатации. Для освещения рабочей зоны в вечернее и ночное время предусмотрены фары на оголовке стрелы, на месте оператора и с обеих сторон по бортам машины.

Для защиты места оператора от атмосферных осадков и механического воздействия во время движения приборная панель расположена в кожухе с закрывающейся крышкой, а само место оператора оснащено капюшоном для комфортной работы в любую погоду.

Расширенная многофункциональность в совокупности с мощной грузовысотной характеристикой, гарантированной безопасностью и высокой надежностью делают новый КМУ-210 «Галичанин» не заменимым помощником в любой работе на строительных объектах России.

Опыт конструкторского бюро перспективных разработок АО «ГАКЗ», понимание специфики эксплуатации кранов-манипуляторов и пожелания клиентов, которым нужна надежная многофункциональная машина с понятной экономикой владения, привели к созданию КМА-250-2 грузоподъемностью 9 тонн на шасси КамАЗ-65117 (6×4). Новинка предназначена для объектов с высокой ежедневной загрузкой, где техника должна поддерживать темп работ, а не задавать ограничения. Модель ориентирована на работу в строительных, коммунальных, энергетических и инфраструктурных проектах, где ставятся задачи перемещения тяжелых грузов. Манипулятор способен выполнять погрузочно-разгрузочные операции с дорожными плитами массой до 5,3 тонны на вылете 4,5 м.

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 20 м и обеспечивает рабочую высоту подъема 21,9 м в круговой зоне работы 360°. Конструкция рассчитана на практические сценарии работы, включая телескопирование стрелы с грузом. Возможность опускания стрелы ниже уровня горизонта до минус 17° расширяет возможности машины в сложных условиях, а дистанционное управление повышает точность позиционирования и удобство работы оператора. Опорный контур 5,7 м обеспечивает надежную устойчивость при выполнении грузоподъемных работ.

Рабочие платформы (люльки) на выбор — поворотная и неповоротная с электроизоляцией до 1000 В, соответствующие требованиям безопасности для мобильных подъёмников с рабочими платформами по ГОСТ 34443-2018 и буровое оборудование с максимальным крутящим моментом 8000 Нм и глубиной бурения до 8,5 м позволят выполнить широкий диапазон задач силами одной машины.

Бортовая платформа производства АО «ГАКЗ» с внутренней длиной 6818 мм и заниженной погрузочной высотой дополняет единый заводской комплекс.

Безопасность КМУ-250 вынесена в отдельную инженерную систему и включает 14 обязательных устройств и функций контроля согласно ГОСТ:

1. Система, чувствительная к нагрузке (ограничитель предельного груза);

2. Система, чувствительная к положению подъемного оборудования, ограничивающая превышение допускаемых напряжений;

3. Система, чувствительная к опрокидывающему моменту, ограничивающая зону обслуживания;

4. Устройство ориентации пола рабочей платформы в горизонтальном положении;

5. Устройство блокировки подъема и поворота подъемного оборудования при не установленном на опорах подъемнике;

6. Устройство, предотвращающее перемещение опор, когда рабочая платформа находится в рабочем положении;

7. Устройство аварийного опускания рабочей платформы при отказе основных систем привода;

8. Устройство, отслеживающее угол наклона рабочей платформы;

9. Система аварийной остановки привода перемещения при управлении из рабочей платформы, места оператора на колонне и на переносном пульте управления которые оснащены кнопкой «Стоп»;

10. Переговорное устройство;

11. Анемометр;

12. Указатель, сигнализирующий, что опоры находятся в транспортном положении;

13. Регистратор параметров «черный ящик»;

14. Модуль защиты оголовка стрелы МЗОС-5-05.

КМА-250-2 подходит предприятиям, которым важны ежедневная выработка, быстрые переключения между задачами, надежный поставщик и контролируемые затраты на объекте.

Клинцовский автокрановый завод (АО «КАЗ») не первый год занимается производством краноманипуляторных установок и за это время значительно расширил их модельный ряд. Это модели шарнирно-сочлененной конструкции, предназначены для проведения монтажных и демонтажных работ. Грузоподъемность установок составляет от 995 кг до 12400 кг.

На выставке «CTT Expo 2026» АО «КАЗ» продемонстрировал телескопический автогидроподъемник АГП-45Т-5К на шасси КамАЗ-43118 (6×6). Модель характеризуется высотой подъема 45 м и максимальным вылетом 25 м. Полноповоротная рабочая платформа грузоподъёмностью 450 кг во всей зоне обслуживания. Управление автогидроподъёмником осуществляется с помощью переносного пульта через радиоканал или подключаемого через кабель. В рабочей платформе расположен дублирующий пульт управления, позволяющий позиционировать ее максимально точно вблизи объекта. АГП-45Т-5К имеет К-образный опорный контур, обеспечив Краноманипуляторная установка КМУ-25К шарнирно-сочленённой конструкции, предназначена для проведения монтажных и демонтажных работ. Модель комплектуется от 1 до 4 телескопируемых секций стрелы. Манипулятор монтируется на шасси с допустимой грузоподъемностью. Опционально машина комплектуются грузовой лебедкой, дистанционным пультом управления, рабочей платформой и другим гидрооборудованием. Грузоподъёмность — от 995 кг до 12400 кг.

Валерий ВАСИЛЬЕВ. Фото автора и Николая Кушниренко.