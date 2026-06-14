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1 день назад 2404
termometrix Видеоблог

Ход строительства Южного обхода Саратова

Южный обход Саратова — масштабный инфраструктурный проект, включающий строительство новой автодороги и мостового перехода через Волгу. Он позволит вывести транзитный транспорт за пределы Саратова и Энгельса, связав между собой пять федеральных трасс.

  • Общая протяженность: около 44,5 км (включая подходы и развязки).
  • Мостовой переход: длина всего мостового комплекса составляет 14,7 км, из которых русловая часть и эстакады над заливами превышают 11,5 км.
  • Число полос: 4 полосы движения (по две в каждую сторону).
  • Категория дороги: скоростная магистраль с современной системой освещения и безопасности.
  • Оценка стоимости: свыше 130 миллиардов рублей.

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Источник: vk.com

Комментарии 4

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski14.06.26 22:52:23

    К сожалению — политик …

    #1317730
  • Аркадий Гилев Аркадий Гилев15.06.26 08:45:57

    Насколько я помню, южный обход Саратова — часть Юго-Западной хорды, автомагистрали от Уфы до Волгограда, Ростова и Краснодара.

    #1317746
    • Нет аватара termometrix15.06.26 12:23:48
      часть Юго-Западной хорды, автомагистрали от Уфы до Волгограда, Ростова и Краснодара.


      Юго-Западная хорда-один из мегапроектов России.Но будет ли реализован вообще и когда,увы,не знаю…

      #1317761
      • Аркадий Гилев Аркадий Гилев15.06.26 19:44:13

        Собственно, по сравнению с М-12 задача небольшая и может быть еще сокращена — реконструкция Р-229 или Р-228 до первой категории почти не требует объездов. Так что к 2035ому, думаю, справятся.

        Вот с Меридианом сложнее, да.

        Отредактировано: Аркадий Гилев~19:44 15.06.26
        #1317795