1 день назад
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Ход строительства Южного обхода Саратова
Южный обход Саратова — масштабный инфраструктурный проект, включающий строительство новой автодороги и мостового перехода через Волгу. Он позволит вывести транзитный транспорт за пределы Саратова и Энгельса, связав между собой пять федеральных трасс.
- Общая протяженность: около 44,5 км (включая подходы и развязки).
- Мостовой переход: длина всего мостового комплекса составляет 14,7 км, из которых русловая часть и эстакады над заливами превышают 11,5 км.
- Число полос: 4 полосы движения (по две в каждую сторону).
- Категория дороги: скоростная магистраль с современной системой освещения и безопасности.
- Оценка стоимости: свыше 130 миллиардов рублей.
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Источник: vk.com
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