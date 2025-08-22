Российская компания Caffevita разработала новую кофейную смесь под эспрессо, которая стала полноценной заменой знаменитой итальянской смеси «Паганини». Этот шаг — часть стратегии по созданию локальных решений в сегменте премиального кофе, ранее полностью зависевшем от импорта.

Смесь «Паганини» долгие годы считалась эталоном: 75% арабики и 25% робусты, классическая итальянская обжарка и устойчивый вкус. Однако зависимость от зарубежных поставок делала её недоступной для многих российских обжарщиков и сетей общепита.

Caffevita поставила задачу: воспроизвести и улучшить профиль классического итальянского эспрессо, при этом организовав производство полностью в России. Новый бленд стал результатом серьёзной работы с зелёным зерном, современными технологиями обжарки и профессиональной дегустацией.

В состав вошла отборная арабика, обеспечивающая сладость и мягкость вкуса, и робуста, придающая плотность и устойчивую крема. Пропорции подобраны так, чтобы напиток оставался насыщенным и сбалансированным, но без излишней горечи.

Обжарка производится на российском оборудовании с использованием технологий, соответствующих мировым стандартам. Контроль каждого этапа — от загрузки зелёного зерна до упаковки — позволяет гарантировать стабильность вкуса.

В чашке новая смесь Caffevita демонстрирует именно тот профиль, который ценят любители эспрессо: густая крема, шоколадно-ореховые оттенки, карамельная сладость и лёгкие пряные акценты. Такой вкус не уступает зарубежным аналогам и превосходит их по стабильности поставок.

Перед запуском продукт прошёл тестирование у профессиональных бариста и владельцев кофеен. По итогам дегустаций смесь получила высокие оценки за баланс вкуса, предсказуемый результат в эспрессо-машинах и универсальность применения.

Главное преимущество Caffevita — независимость от импорта. Смесь создаётся в России, что исключает риски перебоев с поставками и обеспечивает доступность для отечественных сетей кофеен и ресторанов. Это особенно важно в условиях ограничения международных поставок.

Для бизнеса это решение открывает новые возможности: вместо дорогих и нестабильных по логистике импортных смесей можно работать с локальным продуктом, который гарантированно соответствует запросу на премиальное качество.

Запуск кофейной смеси Caffevita под эспрессо подтверждает, что российские компании способны создавать продукты, не уступающие мировым стандартам. Это пример успешного импортозамещения в сегменте, где ранее доминировали исключительно иностранные бренды.