«Ориент Продактс» запустил на Новгородчине производство снеков и хлебцев

ООО «Ориент Боровичи» (входит в группу «Ориент Продактс») ввело в эксплуатацию производство хлебцев и снеков в Боровичском округе Новгородской области.

Один из видов хлебцев станет уникальным продуктом, аналогов которому пока нет.

Объем инвестиций в проект достигает 450 млн рублей, на предприятии создано 218 рабочих мест.

«Ориент Продактс» создана в 2005 году, производит выпечные хлебцы. Ещё один завод компании располагается в г. Сертолово Ленинградской области. Продукция фабрики поставляется в регионы РФ, а также идет на экспорт в Белоруссию, Казахстан, Армению, Молдавию, Грузию и другие страны.