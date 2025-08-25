«Вертолеты России» поставили авиакомпании АЛРОСА новый вертолет Ми-8МТВ-1

© rhc.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал авиакомпании АЛРОСА вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Техника поставлена в рамках действующего контракта. Воздушное судно пополнит парк винтокрылых машин авиаперевозчика и будет базироваться в Республике Саха (Якутия).

К месту эксплуатации борт прилетел своим ходом — экипаж заказчика преодолел на новой «восьмерке» около 4 тысяч километров. Вертолет уже приступил к работе в аэропорту Мирный.

Новый вертолет Ми-8МТВ-1 стал шестым воздушным судном этой серии, изготовленным для авиакомпании АЛРОСА на Казанском вертолетном заводе. Винтокрылая машина будет использоваться для перевозки пассажиров и грузов в отдаленные районы, выполнения санитарных заданий, проведения специальных авиационных работ.

«Это шестой по счету вертолет данной модификации в нашем авиационном парке, получили мы его по программе технического перевооружения в соответствии со стратегией, разработанной в Авиакомпании. В наших условиях вертолеты крайне необходимы — тем более такие современные и многофункциональные. Они способны выполнять различные задачи, включая пассажирские и грузовые перевозки, облеты газо- и нефтепроводов, тушение пожаров, эвакуацию больных, а также поисково-спасательные операции», — рассказал Игорь Хороших, генеральный директор Авиакомпании АЛРОСА.

Борт может перевозить до 23 служебных пассажиров. Вертолет был специально доработан под установку дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета по протяженной территории региона. Их установка позволила существенно расширить радиус действия вертолета. Также машина доработана под установку тросовой внешней подвески с весоизмерительным устройством, на которой можно перевозить до 4 тонн груза. Кроме того, обеспечена возможность оборудования воздушного судна бортовой стрелой с лебедкой для проведения спасательных операций или подъема грузов в режиме висения.