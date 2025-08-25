Новый вертолет Ми-8 поступил в распоряжение авиакомпании Чукотки
В компанию «ЧукотАВИА» поступил с Казанского вертолетного завода новый Ми-8. Вертолет способен работать в суровых условиях арктического климата, перевозить не только пассажиров, но и груз.
Вертолет рассчитан на работу при температуре от +50 до -50 градусов, что актуально для сурового арктического климата Чукотки. Машина может не только перевозить пассажиров, но и доставлять груз, выполнять поисковые операции и санитарные рейсы.
За последние два года авиапарк Чукотки пополнили четыре новых вертолета. Число пассажиров на внутрирегиональных рейсах растет, в 2024 году перевезены 37 тыс. 137 человек.
Из Казани на Чукотку вертолет добрался своим ходом, пролетев шесть тысяч километров. Перегон выполнили сотрудники авиакомпании за семь дней. Сейчас необходимо завершить некоторые технические процедуры, и со следующей недели он начнет свою работу.
«Согласно техническому регламенту, при перегонке более 40 часов нужна замена масла. Сейчас обгонка, завтра с утра поменяем масло и вперед. Он уже в плане», — рассказал замгендиректора по организации летной работы «ЧукотАВИА» Олег Харьков.
