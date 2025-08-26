Группа ПОЛИПЛАСТИК вдвое нарастила мощности по выпуску полимерных колодцев на Дальнем Востоке

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» «Хабаровский трубный завод» (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК) представил результаты масштабной модернизации производственного комплекса, позволившей значительно расширить выпуск высокотехнологичной полимерной трубной продукции.

«Хабаровский трубный завод» (ХТЗ) — резидент территории опережающего развития с 2016 года, выпускает полимерную продукцию для нужд ЖКХ. Это полиэтиленовые трубы, сварные емкости, колодцы и отводы для газо-, водо-, теплоснабжения. На сегодняшний день на заводе создано 168 рабочих мест.

Под растущие потребности региона в 2025 году на ХТЗ модернизирован цех по производству уникальных полиэтиленовых колодцев и емкостей. Площадь участка была увеличена с 860 до 1640 кв. метров, приобретено дополнительное оборудование для раскроя заготовок и стыковой сварки полимерных листов. В результате объемы выпуска продукции выросли в два раза: с 25 до 50 тонн в месяц.

Также благодаря проведенной модернизации открылась возможность выпускать технологически сложные колодцы с диаметром шахты до 3,5 метров и глубиной до 8 метров.

Вся продукция изготавливается из отечественного сырья и имеет высокий потенциал сбыта.

Продукция завода уже успешно применяется при реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Дальнего Востока. Например, при создании обхода Хабаровска, при обустройстве инженерных коммуникаций промышленных предприятий, в том числе ТЭЦ-4, Амурского газохимического комплекса, а также космодрома «Восточный», где в общей сложности было установлено свыше двух тысяч полиэтиленовых колодцев.

— Такой высокооснащенный производственный комплекс по выпуску полимерных колодцев, какой действует на «Хабаровском трубном заводе», — единственный на территории Дальнего Востока. Для их выпуска необходимы большие площади, современное оборудование, высококвалифицированный инженерно-конструкторский отдел. У нас все это есть, а также накоплен большой опыт и профессиональные компетенции сотрудников, — отметил генеральный директор ООО «Хабаровский трубный завод» Михаил Чебанов.

По словам Михаила Чебанова, в ближайшей перспективе на ХТЗ запланирована установка линии для производства новой продукции: гофрированных труб диаметром от 600 до 1000 мм. Предполагается, что это будет единственная линия на Дальнем Востоке, которая выпускает гофрированные трубы такого диаметра.