На Новочеркасском заводе собрали третий опытный образец нового маневрового электровоза ЭМКА2. Он полностью состоит из российских деталей.

Испытания провели три аккредитованных центра: ВНИИЖТ Роспотребнадзора, ВЭлНИИ и НПО «Привод-Н». Специалисты испытательных центров проверили его электрику, габариты и программное обеспечение. Всё работает корректно.

Это первый подобный электровоз, созданный в России. Его главное преимущество — он может работать как от проводов, так и от собственной мощной батареи. Это позволяет использовать его там, где запрещены дизельные двигатели, например, на вокзалах. На одной зарядке он может отвести состав весом 2000 тонн на 14 км. А без состава проехать и вовсе до 100 км.

Теперь электровоз ждут следующие испытания на тестовом кольце в Щербинке. Если он успешно пройдет все проверки на безопасность, его начнут поставлять на российские железные дороги, сообщили в ТМХ.