2 дня назад 84 — оцените публикацию — Великоросс Детские сады и школы В Новосаратовке Ленобласти открыли новый детсад на 325 мест © vk.com Старт работе новому детсаду дали после перерезания красной ленты. Детский сад примет 14 групп детей от 2 до 7 лет. Здание оснащено медицинским блоком, музыкальным, физкультурным и универсальным залами, двумя универсальными кружковыми помещениями. © vk.com

