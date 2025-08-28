2 дня назад
оцените публикацию
В Новосаратовке Ленобласти открыли новый детсад на 325 мест
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: vk.com
Другие публикации по теме
- В День знаний в Сосновом Бору (Ленинградская обл.) впервые принял...бытие для города: последний раз детский сад открывался здесь 33 года назад.
- Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и&nbs...bsp;выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.
- 23 сентября ЗАО «ПЗ Приневское» ввело в строй зе...ктроникой», — говорится в распространенном сообщении.
Поделись позитивом в своих соцсетях