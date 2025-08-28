Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 84
Великоросс Детские сады и школы

В Новосаратовке Ленобласти открыли новый детсад на 325 мест

 © vk.com

Старт работе новому детсаду дали после перерезания красной ленты. 

Детский сад примет 14 групп детей от 2 до 7 лет.

Здание оснащено медицинским блоком, музыкальным, физкультурным и универсальным залами, двумя универсальными кружковыми помещениями.

 © vk.com

 

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт