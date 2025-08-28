В Кабардино-Балкарии вывели сверхурожайные сорта кукурузы
Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) вывели новые сорта кукурузы с повышенной урожайности и устойчивостью к изменениям климата. Молекулярно-генетические методы позволили провести селекцию в короткие сроки.
Разработка новых сортов велась в лаборатории КБГУ с применением передовых молекулярно-генетических методов. Такой инновационный подход позволил существенно ускорить процесс селекции, который при традиционных методах мог бы занять до 15 лет. Помимо высокой урожайности, новые линии отличаются повышенной устойчивостью к климатическим стрессам, что особенно актуально в условиях глобального потепления.
Новые сорта прошли испытания на опытном участке в селении Комсомольское Прохладненского района республики. Всхожесть составила 95%, осенью планируется получить первый урожай. По предварительным оценкам, он превысит средние показатели на 10-15%. В вузе намерены собрать всю коллекцию ДНК кукурузы.
"Материала, полученного в ходе испытаний, хватит для выведения еще более продуктивных сортов кукурузы. Это позволит снизить зависимость от импорта семян из-за рубежа", - цитирует пресс-служба заведующего кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем КБГУ Анзора Паритова.
В вузе отмечают, что из уже выведенных сортов особенно хорошо себя зарекомендовали гибриды белозерной кукурузы на основе местных популяций. В условиях нестабильного климата они сформировали по два-три початка.
