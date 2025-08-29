Новый спортивный зал построили в селе Тумул Якутии
В селе Тумул Усть-Алданского улуса за счёт инвесторов построен новый спортивный зал, который будет носить имя знаменитого борца Иннокентия Халдеева. Объект был возведён за рекордные два месяца, передаёт ЯСИА.
Торжественное открытие нового спортивного зала состоялось 27 августа. Общая площадь объекта составляет 540 кв. м, высота — 9 м. В зале оборудованы игровой зал для баскетбола и волейбола, а также тренажёрный зал. Объект возвели за счёт средств учредителя группы компаний «Интехстрой» Николая Иванова.
Как сообщили в пресс-службе Республиканского управления по физической культуре и спорту, работы по строительству велись с 28 мая по 8 августа этого года. Было использовано 20 т металлических конструкций, 1200 кв. м сэндвич-панелей и 200 куб. м утеплителя.
