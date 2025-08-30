© neftegaz.ru

Танкер-газовоз Arctic Mulan («Арктик Мулан»), находящийся под санкциями США и обслуживающий подсанкционный проект « утром 28 августа 2025 г. пришвартовался у терминала Beihai LNG в провинции Гуанси на юге Китая для разгрузки сжиженного природного газа )

Об этом сообщает gCaptain и свидетельствуют данные отслеживания судов.

Согласно данным сервисов отслеживания судов, в начале июня танкер Arctic Mulan прибыл в Авачинскую бухту на полуострове Камчатка, а затем двинулся на север, в направлении бухты Бечевинская, где, вероятно, загрузил партию СПГ с плавучего хранилища (ПХГ, FSU) «Коряк ПХГ» (Koryak FSU). Прибытие Arctic Mulan в КНР знаменует собой важную веху для РФ: впервые Arctic LNG 2 успешно экспортировал СПГ.

Первая линия проекта «Арктик СПГ-2» была запущена в декабре 2023 г. Отгрузки СПГ, по неофициальным данным, начались в августе 2024 г., но информации о фактическом начале экспорта не было.

Экспорт российского СПГ в Китай может указывать на продуманную корректировку политики: принимая газ, находящийся под санкциями, Пекин демонстрирует готовность открыто поддерживать российский энергосектор, что свидетельствует либо о его растущей уверенности в защите своих компаний от санкций США, либо о признании стратегической ценности СПГ, перевешивающей риски. Также это может отражать и возможное смягчение позиции Вашингтона в отношении российских энергетических проектов. Американские чиновники обсуждали вопрос инвестиций в российские энергетические проекты и возможное ослабление санкций в ходе последних мирных переговоров по Украине.



