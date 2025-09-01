Первая российская бестрансформаторная СБП включена в реестр Минпромторга
Система бесперебойного питания серии «Дубна» производства АО «МПОТК Технокомплект» (г. Дубна, Московская область) включена в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ.
Это первая отечественная бестрансформаторная СБП мощностью до 300 кВА полностью создана на базе российских технологий и компонентной базы.
Главные преимущества новой СБП — высокий КПД до 98% в штатном режиме, компактность, меньший вес и сниженные эксплуатационные расходы. Отсутствие массивного трансформатора позволило сократить габариты и вес оборудования на 30–60%, а также повысить эффективность охлаждения и надёжность.
СБП «Дубна» предназначена для объектов военного и гражданского назначения, атомной энергетики, дата-центров, транспортной и медицинской инфраструктуры, а также для промышленных систем автоматизации.
Включение в реестр Минпромторга подтверждает высокий уровень локализации и стратегическую значимость продукции для импортонезависимости российской электроники.
