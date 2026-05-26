Специалисты Нацпроектстроя, реконструирующие 91-километровый участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, довели его строительную готовность до 40%.

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км в Ростовской области из 4-полосного предстоит сделать 6-полосным, а также возвести и реконструировать 20 искусственных сооружений.

Эти работы выполняют почти 2900 специалистов компаний НПС — «Трансстроймеханизации» и филиала «ДиМ» Мостоотряд-10. В общей сложности на участке задействовано 520 единиц строительной техники.

Готовность путепроводов, развязок и мостов достигла 66%, а у шести из них — 90%. На 33 км трассы уложен нижний слой асфальтобетона, а на 9 км — и верхний слой.

М-4 «Дон» — одна из самых напряженных трасс страны, особенно в летнее время. Работы проводятся без ограничения движения.

