ГАЗ создал безрамную платформу с подруливающей задней осью для микроавтобусов. Модульная конструкция позволяет гибко менять колёсную базу, высоту крыши, тип кузова (грузовой или пассажирский), а также устанавливать любые силовые установки — бензиновые, дизельные, газовые, водородные, электрические и гибридные, сообщает пресс-служба ГАЗ.

Платформа поддерживает передний, задний и полный привод, а также механическую или автоматическую коробки передач. Как отметил директор по развитию Андрей Кузнецов, новое семейство расширит модельный ряд завода и позволит выйти в сегмент компактных фургонов и микроавтобусов, где предприятие раньше не работало.

Безрамная конструкция снизила массу и погрузочную высоту (менее 60 см), а под полом можно разместить батареи ёмкостью до 150 кВт·ч — почти втрое больше, чем у текущей «Газели e-NN».

Представленный образец — электрический, с двумя моторами по 200 кВт (пиковая мощность) на каждой оси, но возможна и одномоторная версия. Ходовая часть: базово — независимая подвеска всех колёс, также проработаны варианты с зависимой задней подвеской и с подруливающими колёсами задней оси для уменьшения радиуса поворота. Рулевое управление — электрическая рейка, что открывает путь к системам активной помощи водителю.

