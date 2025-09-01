© realty.ria.ru

Движение по новой четырехполосной дороге длиной более 25 километров – восточному обходу Симферополя от трассы "Таврида" в направлении Алушты и Ялты - открыли в Крыму.

Работы по строительству восточного обхода Симферополя выполняло АО "ВАД" в два этапа. В 2024 году появились 15,8 километра дороги от 191-го километра трассы "Таврида" у села Донское до Заречного (село на существующей дороге от Симферополя к Алуште через горную гряду и Ангарский перевал). Объект включает две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.

На втором этапе дорога протяжённостью 9,4 километра вела от Заречной до села Перевальное. Трасса проложена в горном рельефе, здесь подрядчик применил опыт и нестандартные инженерные решения, накопленные во время строительства "Тавриды". Объект включает 1 транспортную развязку, 2 путепровода, 2 эстакады, 24 водопропускные трубы, подпорные стены.

Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B протяженностью 25,2 километра, строители возвели ее в сложных условиях рельефа ранее срока, почти за три года, сообщили в АО "ВАД". По словам представителей компании, время в пути от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма сократится минимум на час.

«"Стоимость проекта 33 миллиарда рублей, это 25 километров новой четырехполосной трассы. Мы ожидаем, что здесь в летний сезон будет до 25 тысяч автомобилей проходить, дорога качественная, по времени будет сокращение", - сказал журналистам на церемонии открытия дороги глава республики Сергей Аксенов.

Основная задача трассы – снизить транзитное движение в Симферополе и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении южного берега Крыма, отметили в АО "ВАД".\