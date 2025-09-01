В Крыму запущено движение по восточному обходу Симферополя от трассы «Таврида»
Движение по новой четырехполосной дороге длиной более 25 километров – восточному обходу Симферополя от трассы "Таврида" в направлении Алушты и Ялты - открыли в Крыму.
Работы по строительству восточного обхода Симферополя выполняло АО "ВАД" в два этапа. В 2024 году появились 15,8 километра дороги от 191-го километра трассы "Таврида" у села Донское до Заречного (село на существующей дороге от Симферополя к Алуште через горную гряду и Ангарский перевал). Объект включает две транспортные развязки на разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха.
На втором этапе дорога протяжённостью 9,4 километра вела от Заречной до села Перевальное. Трасса проложена в горном рельефе, здесь подрядчик применил опыт и нестандартные инженерные решения, накопленные во время строительства "Тавриды". Объект включает 1 транспортную развязку, 2 путепровода, 2 эстакады, 24 водопропускные трубы, подпорные стены.
Оба этапа представляют собой новую четырехполосную автодорогу категории 1B протяженностью 25,2 километра, строители возвели ее в сложных условиях рельефа ранее срока, почти за три года, сообщили в АО "ВАД". По словам представителей компании, время в пути от трассы "Таврида" к южному берегу Крыма сократится минимум на час.
«"Стоимость проекта 33 миллиарда рублей, это 25 километров новой четырехполосной трассы. Мы ожидаем, что здесь в летний сезон будет до 25 тысяч автомобилей проходить, дорога качественная, по времени будет сокращение", - сказал журналистам на церемонии открытия дороги глава республики Сергей Аксенов.
Основная задача трассы – снизить транзитное движение в Симферополе и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении южного берега Крыма, отметили в АО "ВАД".\
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 1 сентября в Симферопольском районе произошло важное событие &mda...ь есть спортивный и актовый залы, кабинеты искусств и технологии.
- Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН отработа...изации проекта Научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех».
- На территории площадью более 35 000 м² разместятся свыше 70 объ...графике», — рассказал руководитель проекта Павел Габченко.
Поделись позитивом в своих соцсетях