«Грязинский культиваторный завод» запустил серийное производство катков-почвоуплотнителей
Чугунные диски завода из Липецкой области разрушают крупные фракции и дополнительно уплотняют почву. Диски работают в тандеме с плугом.
Разрушение крупных фракций почвы происходит за один проход трактора. Это особенно значимо при нехватке механизаторов.
Рост доли отечественной сельхозтехники на российском рынке — большая задача. Её решение опирается и на расширение линейки производимой в стране техники. Аграрий, который привык к качеству премиальных европейских, может быть, американских машин — ожидает того же качества от российского производителя, рассказал руководитель завода Александр Исаков.
«За последние два года на ГКЗ произошла беспрецедентная в новейшей истории модернизация производства. Вот эта вся технологическая подготовка производства призвана дать фермеру именно то качество премиальное, к которому он мог привыкнуть».
Также в рамках импортозамещения завод производит оборотные плуги, причем половина таких плугов в России сделана именно в Грязях.
