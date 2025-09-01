© metalinfo.ru

Чугунные диски завода из Липецкой области разрушают крупные фракции и дополнительно уплотняют почву. Диски работают в тандеме с плугом.

Разрушение крупных фракций почвы происходит за один проход трактора. Это особенно значимо при нехватке механизаторов.

Рост доли отечественной сельхозтехники на российском рынке — большая задача. Её решение опирается и на расширение линейки производимой в стране техники. Аграрий, который привык к качеству премиальных европейских, может быть, американских машин — ожидает того же качества от российского производителя, рассказал руководитель завода Александр Исаков.

«За последние два года на ГКЗ произошла беспрецедентная в новейшей истории модернизация производства. Вот эта вся технологическая подготовка производства призвана дать фермеру именно то качество премиальное, к которому он мог привыкнуть».

Также в рамках импортозамещения завод производит оборотные плуги, причем половина таких плугов в России сделана именно в Грязях.