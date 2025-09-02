Путешествие с новым уровнем удобства: на рельсы выходит поезд с вагонами увеличенного габарита
Коломенский завод представил новый электровоз ЭП2К, который станет лицом современного пассажирского сообщения в России. Локомотив с уникальным дизайном изготовлен специально для вождения инновационных пассажирских вагонов нового габарита Т.
Электровоз №510 получил запоминающуюся ливрею, разработанную совместно с будущим эксплуатантом — компанией РЖД. Он окрашен в единой стилистике с вагонами, создавая гармоничный образ всего поезда.
Ожидается, что первый состав с новым электровозом будет курсировать на маршруте Москва-Санкт-Петербург в рамках Октябрьской железной дороги. Этот подвижной состав кардинально отличается от всего, что ранее эксплуатировалось на российских железных дорогах.
Новые вагоны габарита Т предлагают пассажирам принципиально новый уровень комфорта. Ширина вагонов увеличена на 280 мм, а длина — на 730 мм. Пассажирский салон стал длиннее почти на три места, что значительно увеличивает пространство. Спальные полки также стали длиннее: на 160 мм для верхних мест и на 60 мм для нижних, что особенно оценят пассажиры дальнего следования, сообщает ТМХ.
Это не первый опыт Коломенского завода в создании современных локомотивов для премиальных маршрутов. Ранее предприятие уже произвело восемь электровозов ЭП2К в сине-белой ливрее для знаменитой «Авроры», также курсирующей между двумя столицами.
