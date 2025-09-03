Современный центр здоровья открылся для жителей Артёмовского Свердловской области
В городе Артёмовском состоялось торжественное открытие нового четырёхэтажного центра здоровья и долголетия. Современное медицинское учреждение значительно расширит доступ жителей города и близлежащих сёл к качественной и технологичной медицинской помощи.
Главным преимуществом новой поликлиники стало создание мощной диагностической базы, которой ранее в городе не было. Теперь пациентам доступны исследования на современном оборудовании: УЗИ, лучевая и функциональная диагностика, эндоскопические исследования. Для этого было закуплено новейшее оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.
Помимо оснащения, расширилась и структура медучреждения:
Количество терапевтических участков увеличено до десяти.
Дневной стационар теперь интегрирован в основное здание поликлиники, что делает получение лечения более удобным для пациентов.
Центр здоровья рассчитан на 500 посещений в смену. Его услугами смогут пользоваться около 37 тысяч жителей. Для оказания помощи в поликлинике уже сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Кроме того, до конца года в учреждение приедут работать 16 молодых врачей и медработников. Для привлекательности вакансий решается вопрос о предоставлении служебного жилья, сообщается ВРИО Правительства Свердловской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В марте 2025 года в России по данным сайта «Сделано у&...;нас» было открыто и реконструированно 9 медицинских учреждений.
- На базе родильного отделения Московского областного центра охраны мате...главного врача по акушерству и гинекологии МОЦОМД Светлана Блейм.
- В поселке Мишелевка Усольского района начала работу новая амбулатория,...вания и мебели, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Поделись позитивом в своих соцсетях