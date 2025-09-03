© t.me

В городе Артёмовском состоялось торжественное открытие нового четырёхэтажного центра здоровья и долголетия. Современное медицинское учреждение значительно расширит доступ жителей города и близлежащих сёл к качественной и технологичной медицинской помощи.

Главным преимуществом новой поликлиники стало создание мощной диагностической базы, которой ранее в городе не было. Теперь пациентам доступны исследования на современном оборудовании: УЗИ, лучевая и функциональная диагностика, эндоскопические исследования. Для этого было закуплено новейшее оборудование, включая цифровой рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

Помимо оснащения, расширилась и структура медучреждения:

Количество терапевтических участков увеличено до десяти.

Дневной стационар теперь интегрирован в основное здание поликлиники, что делает получение лечения более удобным для пациентов.

Центр здоровья рассчитан на 500 посещений в смену. Его услугами смогут пользоваться около 37 тысяч жителей. Для оказания помощи в поликлинике уже сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Кроме того, до конца года в учреждение приедут работать 16 молодых врачей и медработников. Для привлекательности вакансий решается вопрос о предоставлении служебного жилья, сообщается ВРИО Правительства Свердловской области.