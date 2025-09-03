Алтайские энергетики модернизировали основной центр электроснабжения восточной части края
Завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Троицкая». В результате реконструкции отрытого распределительного устройства 220 кВ повышена стабильность электроснабжения востока Алтайского края, где сосредоточены крупные сельхозпредприятия, производители круп и молочной продукции.
Стоимость проекта составила 280 млн рублей.
На объекте филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей 220 кВ установили высоконадежные элегазовые выключатели. Новые коммутационные аппараты отечественного производства характеризуются длительным сроком службы, пожаро- и взрывобезопасностью.
В рамках проекта на «Троицкой» также смонтировали микропроцессорные устройства релейной защиты, новые разъединители, ограничители перенапряжения, измерительные трансформаторы тока, а на смежной подстанции 220 кВ «Бийская» — цифровые защиты.
Ранее «Россети» модернизировали еще два крупных центра питания в Алтайском крае. На подстанции 220 кВ «Горняк» реконструировано открытое распределительное устройство 220 кВ, на подстанции 500 кВ «Рубцовская» обновлена система питания собственных нужд, что повысило надежность электроснабжения юго-западных районов края и укрепило энергетическую связь с Казахстаном.
