вчера 13 — оцените публикацию — Великоросс Энергетика и ТЭК Алтайские энергетики модернизировали основной центр электроснабжения восточной части края Архивное фото. Филиал ПАО «Россети» - МЭС Сибири © nia-rf.ru Завершилась реконструкция подстанции 220 кВ «Троицкая». В результате реконструкции отрытого распределительного устройства 220 кВ повышена стабильность электроснабжения востока Алтайского края, где сосредоточены крупные сельхозпредприятия, производители круп и молочной продукции. Стоимость проекта составила 280 млн рублей. На объекте филиала ПАО «Россети» — МЭС Сибири вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей 220 кВ установили высоконадежные элегазовые выключатели. Новые коммутационные аппараты отечественного производства характеризуются длительным сроком службы, пожаро- и взрывобезопасностью. В рамках проекта на «Троицкой» также смонтировали микропроцессорные устройства релейной защиты, новые разъединители, ограничители перенапряжения, измерительные трансформаторы тока, а на смежной подстанции 220 кВ «Бийская» — цифровые защиты. Ранее «Россети» модернизировали еще два крупных центра питания в Алтайском крае. На подстанции 220 кВ «Горняк» реконструировано открытое распределительное устройство 220 кВ, на подстанции 500 кВ «Рубцовская» обновлена система питания собственных нужд, что повысило надежность электроснабжения юго-западных районов края и укрепило энергетическую связь с Казахстаном.

